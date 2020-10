Kulturprogramm Neunkirchen: Mit Sicherheit viele Highlights

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann und Nicole Morgenschweis stellen das neue „kultur. AM ORT“-Programm für die Spielzeit 20/21 vor“.

Neunkirchen. Die Gemeinde Neunkirchen hat die Abläufe von „kultur. AM ORT“ und Corona-Regeln unter einen Hut bekommen. Das Programm kann sich sehen lassen.

Musik, Kabarett, eine Lesung und ein besonderer Geburtstag – auf den ersten Blick unterscheiden sich die Veranstaltungen der Reihe „kultur. AM ORT“ nicht maßgeblich von denen der Vorjahre. Doch wegen der Corona-Pandemie ist doch alles anders.

Neunkirchen: Die Änderungen bei „kultur. AM ORT“ in der Spielzeit 2020/21

„Wir haben die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher im Blick und das Konzept an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst“, erklärt Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. Konkret bedeutet das, dass die Gäste nach der obligatorischen Erhebung der Kontaktdaten vom Kultur-Team zu ihren Plätzen geleitet werden, wo sie dann ihren Mund-Nasen-Schutz ablegen können. Neben den AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – greift im Thekenbereich ein „Einbahnstraßensystem“. Statt der üblicherweise 120 möglichen Kulturfreunden dürfen nur maximal 60 Personen zuschauen. Die Veranstaltungen sollen außerdem in drei Drittel statt in zwei Hälften unterteilt werden, damit, je nach Wettersituation, einmal mehr gut durchgelüftet werden kann. „Bringen Sie doch einfach eine Weste oder Strickjacke mit“, empfehlen die Veranstalter den Gästen deshalb.

„Wir sind zuversichtlich, unseren Kulturgästen ein gewohnt hochwertiges und unterhaltsames Programm anbieten zu können. Sollte das Publikumsinteresse ungebrochen sein, haben wir die Möglichkeit, kurzfristig in andere Räumlichkeiten auszuweichen“, erklärt Nicole Morgenschweis, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Neunkirchen. „Einer gemütlichen Atmosphäre geben wir jedoch im Zweifelsfall den Vorzug.“

Tickets Alle Veranstaltunge n beginnen um 20 Uhr. Karten sind im Bürgerbüro, am Empfang des Rathauses, in der Buchhandlung Braun und unter 02735/767-0 erhältlich. Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“ von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, innogy, der Erzquell-Brauerei und Oehm Optik.

Das Programm von „kultur. AM ORT“ in Neunkirchen

– Esther Münch macht mit ihrem Alter Ego Walli Ehlert am Samstag, 10. Oktober, den Auftakt auf der Bühne des Otto-Reiffenrath-Hauses. Besonders mit dieser Rolle hat die Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin sich im Laufe ihrer 30-jährigen Bühnenkarriere in die Herzen der Zuschauer gespielt.

– Ralf Strackbein wird am 7. November den neuesten Fall des Privatdetektivs Tristan Irle vorstellen. „Nachtfrost“ heißt das Buch und spielt rund um das Forsthaus Hohenroth. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Bibliothek Neunkirchen statt.

– Am 12. Dezember folgt ein musikalischer Abend mit den beiden Hochkarätern Jojo Weber und Armin Seifert an den Gitarren. Klassiker aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte stehen dann auf dem Programm.

– Das neue Jahr startet am 9. Januar wie gewohnt mit der Philharmonie Südwestfalen.

– Marlene Dietrich steht im Zentrum der musikalisch-literarischen Soirée, mit der Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott und Volker Jaekel am Piano am 6. Februar in Neunkirchen gastieren.

– Und um Gesellschaft, Wirtschaft und Politik geht es bei Chin Meyer, Deutschlands bekanntestem Finanzkabarettist. Er präsentiert sein Programm „Leben im Plus“ am 6. März.

– Am 10. April plant Philipp Weber mit „Weber N°5 – Ich liebe ihn“ seinen Angriff auf die Lachmuskeln.

– Den Abschluss der Veranstaltungsreihe markiert ein besonderer Anlass: Seit nunmehr fünf Jahren ist die Gemeinde Neunkirchen „Fairtrade Town“. Am 8. Mai wird dieser Geburtstag mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert: Ein Afrika-Tag mit Kochkurs, Workshop, Vortrag und Musik soll auf die Thematik des fairen Handels hinweisen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.