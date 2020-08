Krombacher Erdwall: Rechtsstreit mit Stadt Kreuztal beendet

Krombach. Der Prozess wegen der Baugenehmigung der Stadt Kreuztal hat sich erledigt. Im Raum steht jetzt noch eine Strafanzeige.

Der Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg über die Zwischenlagerung von teilweise kontaminierten Bodenmaterial, das aus einer im Altlastenkataster des Kreises Siegen-Wittgenstein gelisteten Baugrube in Krombach stammt, ist beendet. Die Stadt Kreuztal trägt die Prozesskosten.

Das teilt der Umweltverband Naturschutzinitiative (NI) mit. Er hatte gegen die 2019 von der Stadt Kreuztal erteilte Baugenehmigung geklagt. Die Baugenehmigung erlaubte der Brauerei eine bis 2025 befristete Lagerung von 45.000 m³ Bodenaushub. „Das Gericht muss darüber nicht mehr entscheiden", so NI-Landesvorsitzender Harry Neumann, „weil die Krombacher Brauerei die Baugenehmigung jetzt zurückgegeben und erklärt hat, dass das gesamte gelagerte Material restlos abgefahren werden soll."

Naturschutzinitiative sieht sich bestätigt

Die freiwillige Übernahme der Kosten durch die Stadt Kreuztal belege, dass sich die Naturschutzinitiative (NI) mit ihrer Auffassung letztlich durchgesetzt habe. Danach hätte der Erdwall als Deponie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz durch den Kreis Siegen-Wittgenstein genehmigt werden müssen. Die Stellungnahme des Kreises aus dem Jahr 2017, wonach es sich um ein Abfallzwischenlager beziehungsweise eine nicht genehmigungsfähige „Erddeponie“ handele, sei vom Kreis bis heute nicht zurückgezogen worden. Bei einem sofortigen Einschreiten des Kreises wäre der kontaminierte Bodenaushub direkt ordnungsgemäß anderweitig entsorgt worden. Die Umweltschutzverwaltung des Kreises habe „auf der ganzen Linie versagt“, schreibt die NI.

Erst auf Intervention des Umweltverbands Naturschutzinitiative (NI) habe die Krombacher Brauerei die offen gelagerten Erdhaufen aufwändig untersuchen lassen. Zwei Drittel der Erdmassen (über 50.000 von 75.000 Tonnen) seien mit gesundheitsgefährdenden Schwermetallen und krebserregenden Schadstoffen zum Teil hoch belastet waren.

Transparentes Verfahren verhindert

Die Staatsanwalt Siegen werde jetzt aufzuklären haben, wie es kommen konnte, dass die Brauerei trotz der Warnungen der Fachleute der unteren Bodenschutz- und Abfallbehörde des Kreises den kontaminierten Bodenaushub ohne eine Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg jahrelang offen gelagert und damit die Umwelt und das Grundwasser gefährdet habe. Die NI habe bereits im Frühjahr Strafantrag gestellt.

Dass das Abfalllager in Krombach nun vorzeitig geräumt werde, sei – so Harry Neumann - allein der Tatsache zu verdanken, dass eine nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannte Umweltvereinigung dank ihrer Mitgliedsbeiträge und vieler Spenden in der Lage sei, vor den Verwaltungsgerichten Rechtsmittel einzulegen, die Bürgern oder Anwohnern so nicht zustünden. Im vorliegenden Fall sei durch Umgehung des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens eine normalerweise vorgesehene Beteiligung der Öffentlichkeit und damit ein transparentes Genehmigungsverfahren für das Lager in Krombach von den Behörden gezielt verhindert worden.

