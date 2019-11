Kreuztaler Weihnachtsmarkt 2019: Romantik in Dreslers Park

Nachdem der beliebte Kreuztaler Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr unter heftigen Regenschauern litt, wünschen sich die Organisatoren für 2019 nur das Beste: Romantisch soll der neunte Lichterglanz in Dreslers Park werden. Viele schöne Lichter, offene Feuerstellen und der ein oder andere Glühwein sollen dazu beitragen. Vom 5. bis 8. Dezember präsentieren sich 122 Händler in und um die historischen Villen im Herzen der Stadt.

Vorbereitung und Tücken

Der erste Rindenmulch liegt (und ist zum Teil selbstgemacht), einige Hütten stehen und der Baubetriebshof hängt fleißig Lichterketten und Sterne auf: Die Vorbereitungen im Park laufen. Und das eigentlich schon seit einem Jahr, wie der Kreuztaler Kulturamtsleiter Holger Glasmachers im Pressegespräch erzählt. „Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt.“ Allein 14 Tage sind für den Auf- und Abbau sowie den Markt an sich nötig.

Öffnungszeiten: Donnerstag, 5. Dezember, 16 bis 22 Uhr. Freitag, 6. Dezember, 14 bis 22 Uhr. Samstag, 7. Dezember, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 19 Uhr. Händler: Insgesamt stellen 122 Händler aus – im Park und den umliegenden Gebäuden.

Viele verschiedene Abteilungen sind eingebunden, um das Projekt stemmen zu können. Denn das ist gar nicht so einfach in dem denkmalgeschützten Parkensemble. „Wir haben ein Weihnachtsdorf an einem Ort geschaffen, wo es eigentlich nicht hingehört“, sagt Glasmachers. Nicht nur, dass bei der Planung darauf geachtet werden muss, den Park und seine Strukturen zu schonen. So wird außer Rindenmulch für die Wege auch Vlies verlegt, um die Wiesen zu schützen. Zudem gibt es Bereiche, die mit Gartenzäunen abgesperrt sind. So soll das alte Wurzelwerk geschont werden. Und auch gut positionierte, breite Wege und Plätze müssen die Organisatoren schaffen, eine Bühne samt Technik aufstellen und für eine atmosphärische Beleuchtung sorgen. „Das ist immer ein Abenteuer.“ Dafür braucht es natürlich Strom. „Wir stoßen langsam an unsere Kapazitätsgrenze“, sagt Holger Glasmachers. Viel größer oder aufwendiger darf’s auch in Zukunft nicht werden.

Sicherheitstechnisch haben die Veranstalter alles auf dem Schirm. Auch das Backes-Unglück in Alchen war bei der Vorbereitung Thema. Louisa Pötz vom Ordnungsamt: „Wir haben ein gutes Sicherheitskonzept.“ Außer dem Ordnungsamt und der Polizei ist auch ein Sicherheitsdienst im Einsatz, der unter anderem Nachtwache schiebt. Die Feuerwehr kümmert sich um die offenen Feuer, das Rote Kreuz um die Erstversorgung im Ernstfall.

Die Feuerwehr kümmert sich um das offene Feuer. Foto: Stadt Kreuztal

Neuerungen und Altbewährtes

Ganz wichtig: Der Weihnachtsmarkt entspringt aus der Mitte, sagt Holger Glasmachers. Insgesamt gibt es 122 Stände: 77 im Park, 23 in der Weißen und acht in der Gelben Villa. Außerdem gibt es vier Stände im Kitagebäude. Abgesehen von der lokalen Händlerschaft, die teils professionell und teils semiprofessionell aufgestellt ist, engagieren sich auch örtliche Vereine und Institutionen. Sie gestalten 30 Programmpunkte. Verkauft wird neben den Klassikern wie Glühwein und Leckereien vor allem auch Handgemachtes. „Die Besucher können hier auch gerne ihre Weihnachtsgeschenke kaufen“, sagt Holger Glasmachers – jenseits von typischen Socken- und Süßwarenständen anderer Weihnachtsmärkte. Erstmals nicht unter den Händlern vertreten sind in diesem Jahr die Landfrauen. Dafür kommt der TuS Ferndorf. Auf der Bühne stehen heimische Künstler, Sport- und Musikvereine sowie Tanzgruppen, Chöre und Orchester. Neu ist in diesem Jahr auch, dass es nur eine Hauptbühne gibt. Die zweite vor dem Kutscherhaus entfällt.

Die Bürgerstiftung wird in diesem Jahr wieder die bewährte Tombola anbieten. Für einen Euro pro Los, sind Besucher dabei und unterstützen damit soziale Projekte.

Ebenfalls neu ist die Baum-Allee zum Selbstgestalten. „Es wird erstmalig eine Weihnachtsbaumallee geben, parallel zur Marburger Straße“, sagt der Kulturamtsleiter. Alle Besucherinnen und Besucher sind dazu aufgerufen, diese Bäume mit ihrer Deko zu verschönern. „Die Bäume werden von uns gestaltet und mit Lichterketten geschmückt – die restliche Gestaltung überlassen wir den Besuchern.“ Die Stadt macht viele Fotos und hofft, sagt Holger Glasmachers mit einem breiten Grinsen, „dass es schön wird“.

Zudem gibt es neue, kleine Hütten und das beliebte Kinderkarussell kommt zurück in den Park.

Bald geht es los. Die Vorbereitungen laufen. Foto: Jennifer Wirth

Hier gibt es eine Übersicht über das Programm, die Parkplätze und den Shuttle

Das komplette Programm

Donnerstag, 5. Dezember

17:45 | Jekiss - Singende Grundschulen Kreuztal

18:00 | Eröffnung durch Walter Kiß, den Bürgermeister der Stadt Kreuztal

18:10 | Jekiss - Singende Grundschulen Kreuztal

18:40 | Vokalklassen der Clara-Schumann-Gesamtschule

19:20 | Musikschule Kreuztal

20:15 | Südwestfälisches Hornquartett & Lesung: Die Bibliothek präsentiert feine Weihnachtsgeschichten.



Freitag, 6. Dezember

16:00 | Kindergarten Ferndorfer Knirpse

16:15 | Der Nikolaus kommt!

16:45 | Musikschule Kreuztal: Dance & Sing I

17:20 | Tine Nell - Poetry

18:00 | Ariane Petruck

Ab 18:30 Uhr überrascht uns der Chor „Chor4More“. Überall – nur nicht auf der Bühne!

18:50 | Musikschule Kreuztal: Dance & Sing II

19:50 | Musikschule Kreuztal & Ariane Petruck

20:45 | Autumn Street – Konzert

Samstag, 7. Dezember

14:30 | Chor „Choose Life“

15:30 | Jekiss - Singende Grundschulen Kreuztal

16:10 | Jonglage mit Frank Neuser

16:40 | Kreuztaler Tanzclub Casino I Kinder

17:20 | Ökumenische Andacht mit den Vereinigten Posaunenchören Kreuztal

18:30 | Chor „Die Dachschrägen“

19:00 | Kreuztaler Tanzclub Casino I Erwachsene

19:45 | Tanzgruppe „Joie de Vivre“

20:30 | Molly Ban - Irische Weihnachten

Sonntag, 8. Dezember

12:00 | Blasorchester Stadt Kreuztal

13:30 | TV Kreuztal, Zumba

14:00 | Chor „Half Past 8“

14:40 | Chor „Femmes Vocales“

15:20 | TuS Fellinghausen

15:50 | Tine Nell – Poetry

16:30 | LivingRoom – Konzert

Die Kindertagesstätte Dreslers Park ist der Mittelpunkt für zahlreiche und vielfältige Angebote für Kinder und ihre Erwachsenen. Das Team der Kindertagesstätte präsentiert Samstag und Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein Café mit Weihnachtsleckereien. Das Café lädt in festlicher Atmosphäre zum Verweilen und Kraftschöpfen ein.

Die Eisenbahnfreunde Kreuztal präsentieren wieder ihre große und liebevoll bis ins Detail gestaltete Modellbahnanlage im Obergeschoss der Kita. Wie in den Vorjahren werden sie mit ihren Modelleisenbahnen für regen Betrieb auf den Miniaturschienen sorgen.

Die Parkplätze

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes sind zahlreiche Parkflächen in Kreuztal über ein weiterführendes Parkleitsystem miteinander verbunden:

Parkplatz Hoesch Eichen mit Shuttlebusverbindung / Parkplatz Siebau / Parkplatz am Haus der Fraktionen / Tiefgarage am Rathaus / Parkplatz Roonstraße / Parkplätze Heugraben / Parkplatz am Kulturamt / Heugrabengelände / Caravan-Stellplätze / P+R am Bahnhof / Parkplatz Adler / Parkplatz Thomas Philipps.

Sollte ein Parkplatz belegt sein, folgen Sie einfach der Beschilderung zur nächsten Parkfläche.

Der Shuttle-Service-Fahrplan

Freitag, 06.12.2019

15.00 Adler, 15.05 Roter Platz, 15.15 Elektro Böhler, 15.30 Eichener Hamer,

15.40 Haltestelle Breslauer Str.

16.00 Adler, 16.05 Roter Platz, 16.15 Elektro Böhler, 16.30 Eichener Hamer,

16.40 Haltestelle Breslauer Str.

17.00 Adler, 17.05 Roter Platz, 17.15 Elektro Böhler, 17.30 Eichener Hamer,

17.40 Haltestelle Breslauer Str.

18.00 Adler, 18.05 Roter Platz, 18.15 Elektro Böhler, 18.30 Eichener Hamer,

18.40 Haltestelle Breslauer Str.

19.00 Adler, 19.05 Roter Platz, 19.15 Elektro Böhler, 19.30 Eichener Hamer,

19.40 Haltestelle Breslauer Str.

Samstag, 07.12.2019

14.00 Adler, 14.05 Roter Platz, 14.15 Elektro Böhler, 14.30 Eichener Hamer,

13.40 Haltestelle Breslauer Str.

15.00 Adler, 15.05 Roter Platz, 15.15 Elektro Böhler, 15.30 Eichener Hamer,

15.40 Haltestelle Breslauer Str.

16.00 Adler, 16.05 Roter Platz, 16.15 Elektro Böhler, 16.30 Eichener Hamer,

16.40 Haltestelle Breslauer Str.

17.00 Adler, 17.05 Roter Platz, 17.15 Elektro Böhler, 17.30 Eichener Hamer,

17.40 Haltestelle Breslauer Str.

18.00 Adler, 18.05 Roter Platz, 18.15 Elektro Böhler, 18.30 Eichener Hamer,

18.40 Haltestelle Breslauer Str.

19.00 Adler, 19.05 Roter Platz, 19.15 Elektro Böhler, 19.30 Eichener Hamer,

19.40 Haltestelle Breslauer Str.

Sonntag, 08.12.2019

13.00 Adler, 13.05 Roter Platz, 13.15 Elektro Böhler, 13.30 Eichener Hamer,

13.40 Hast. Breslauer Str.

14.00 Adler, 14.05 Roter Platz, 14.15 Elektro Böhler, 14.30 Eichener Hamer,

14.40 Hast. Breslauer Str.

15.00 Adler, 15.05 Roter Platz, 15.15 Elektro Böhler, 15.30 Eichener Hamer,

15.40 Hast. Breslauer Str.

16.00 Adler, 16.05 Roter Platz, 16.15 Elektro Böhler, 16.30 Eichener Hamer,

16.40 Hast. Breslauer Str.

17.00 Adler, 17.05 Roter Platz, 17.15 Elektro Böhler, 17.30 Eichener Hamer,

17.40 Hast. Breslauer Str.

