Kreuztaler Lebensmitteldiebe in Herdorf von Polizei erwischt

Kreuztal/Herdorf. Drei Männer aus Kreuztal wollen in einem Supermarkt in Herdorf zur Entsorgung gelagerte Lebensmittel stehlen. Eine Polizeistreife erwischt sie.

Lebensmitteldiebe aus Kreuztal sind der Betzdorfer Polizei ins Netz gegangen. Ein Streifenteam der Polizeiinspektion Betzdorf war am Samstag auf einer Präventivstreife unterwegs, um 22.28 Uhr fielen den Beamten an einem Lebensmittelmarkt in Herdorf drei junge Männer zwischen 22 und 32 Jahren auf, die in die Warenannahme eingestiegen waren, um dort zur Entsorgung gelagerte Lebensmittel zu stehlen, so die Polizei.

Waren in Einkaufswagen geladen und zum Auto gebracht

Demnach hätten sie bereits Waren in Einkaufswagen verladen und wollten diese zu einem mitgeführten Van verbringen. Mit einer weiteren Streife konnte das aus Kreuztal stammende Diebestrio festgesetzt und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen alle drei wird nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls geführt.

