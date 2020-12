Kreuztal: Westnetz investiert 2,8 Millionen Euro in Krombach

Der Bagger leistet ganze Arbeit und zerlegt das alte 10.000 Volt-Schalthaus in der Umspannanlage Krombach in seine Einzelteile. Diese werden stofflich getrennt und aufbereitet. Die Stromversorgung läuft jetzt komplett über die neue Anlage, die im Hintergrund zu sehen ist.

Krombach. Westnetz erneuert die Umspannanlage in Krombach im laufenden Betrieb und verspricht modernste Standards für die Versorgung im Kreuztaler Norden

Zurzeit finden in der Westnetz-Umspannanlage Krombach, Auf dem Heidfeld, die Abrissarbeiten des alten 10.000 Volt-Schalthauses statt, das bisher für die Stromversorgung von Krombach und Littfeld verantwortlich war. Seit drei Jahren wird die Anlage bei laufendem Betrieb erneuert.





Der Verteilnetzbetreiber Westnetz, eine Tochter der neu gegründeten Westenergie, investiert 2,8 Millionen Euro in die neue Anlage. Mit modernster Technik wird die Stromversorgung im Norden von Kreuztal neu aufgestellt. Der Strom kommt per Hochspannung über zwei 110.000 Volt-Leitungen in die neue Anlage und wird im neuen Schalthaus auf 10.000 Volt heruntertransformiert. Von hier gehen die Kabel zu den Ortsnetzstationen in Krombach und Littfeld, worüber die Haushalte (400/230 Volt) und auch größere Kunden (10.000 Volt), wie die Krombacher Brauerei oder die Firma Lindenschmidt, mit Strom versorgt werden.

Regenerativer Strom aus Rahrbacher Höhe fließt nach Kreuztal

Umgekehrt nimmt das neue Umspannwerk den regenerativen Strom aus dem Windpark Rahrbacher Höhe auf. „Waren noch vor einigen Jahren die Stromnetze reine Einbahnstraßen vom Kraftwerk zum Verbraucher, so sind diese jetzt zu mehrspurigen Straßen ausgebaut worden und müssen den Stromfluss in beide Richtungen garantieren, denn immer mehr Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen wird ins Netz eingespeist“, erklärt Pressesprecher Christoph Brombach. Für Bau und Unterhaltung der Stromnetze ist Westnetz verantwortet und regelt die sichere Stromversorgung.

