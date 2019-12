Kreuztal. Beim Weihnachtsessen des Kreuztaler Mittagstischs in der Kreuzkirche freuen sich die Gäste über Musik, Geschenke und ein Drei-Gänge-Menü.

Kreuztal: Weihnachtliches Festmahl für Bedürftige

Ein Drei-Gänge-Menü, ein musikalisches Rahmenprogramm und Geschenke zum Mitnehmen – all das gab es beim Weihnachtsessen des Kreuztaler Mittagstischs im großen Saal der Kreuzkirche.

Elisabeth Kramer, seit Juli hauptamtliche Leiterin des Mittagstisches, bedankte sich bei ihrem Team und den zahlreichen Spendern. Bei ihrem ersten Weihnachtsessen als Hauptverantwortliche sei sie überrascht gewesen, von der Menge und Qualität der Spenden.

Im festlich geschmückten Saal erwartete jeden Besucher eine Karte auf seinem Platz, mit weihnachtlichen Grußworten, dem Text für das gemeinsam gesungene „O du fröhliche“ und dem Menü des Tages: Hühnersupper zur Vorspeise, Putenbrust mit Pasta und Gemüse als Hauptgang und einem „Himbeertraum“ zum Dessert. Das Essen kocht das Team von Elisabeth Kramer selbst, 120 Portionen sind für diesen Anlass vorbereitet. 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für den Kreuztaler Mittagstisch, Elisabeth Kramer als Leiterin ist die einzige Hauptamtliche.

Ohne Ehrenamtliche funktioniert es nicht

Seit Januar wird der Mittagstisch von der Stiftung Diakoniestation Kreuztal getragen, zuvor wurde er von den Kirchengemeinden organisiert. Die haben sie „Gott sei Dank trotzdem nicht zurückgezogen“, sagt Elisabeth Kramer, denn sie ist auf jede Hilfe angewiesen. Kramer ist mit einer halben Stelle für den Mittagstisch angestellt, noch ihre Vorgängerin musste die Arbeit ehrenamtlich ausführen.

Ohne die ehrenamtlichen Helfer geht es trotzdem nicht, weiß auch Dietmar Braun, Leiter der Stiftung Diakoniestation Kreuztal: „Ohne Sie würde das alles nicht funktionieren“. Er bedankte sich für die viele Arbeit und den treuen Einsatz und schenkte jedem Mitarbeiter symbolisch einen Kalender für seine Zeit. Auch bei den Gestaltern des Rahmenprogramms bedankte er sich.

Das war zum einen der „bunt zusammengewürfelte“ Posaunenchor, der sich jedes Jahr nur für den Auftritt beim Weihnachtsessen aus verschiedenen örtlichen Ensembles bildet und mit vielen Liedern von Anfang an weihnachtliche Stimmung verbreitete. Zum anderen trat die Vokalklasse 6D der Clara-Schumann-Gesamtschule auf. Mit Chorleiter Volker Arns am Klavier und Stimmbildnerin Catalina Uloth als Dirigentin sangen die Schüler zunächst zwei Lieder und stimmten dann mit den Gästen gemeinsam „O du fröhliche“ an.

Siegerland Kreuztaler Mittagstisch Dienstags und freitags von 11.30 bis 13 Uhr findet der Mittagstisch statt. Das Mittagessen (inklusive Lebensmittel) kostet für Erwachsene 1,50 Euro und für Kinder ab sechs Jahren 50 Cent. Am 24. und 31. Dezember findet kein Mittagstisch statt, am 27. Dezember gibt es nur eine Lebensmittelausgabe

Hohe Nachfrage

Der Mittagstisch wird in Kreuztal gut angenommen. Zwei Mal die Woche nutzen ca. 60 Personen das Angebot, jedes Mal kochen die ehrenamtlichen Mitarbeiter das Essen selbst. Was nicht verkocht wird, können die Gäste in Tüten mit nach Hause nehmen. Beim Weihnachtsessen kommen noch mehr, der große Saal der Kirche ist voll. Es sind auch einige Familien dabei. Neben den Lebensmitteln gibt es für die Kinder auch Tüten mit Geschenken. Für das besondere Menü spenden seit Jahren die Söhne einer Mitarbeiterin das Geld.

Elisabeth Kramer ist froh, dass sie den Mittagstisch in dieser Form anbieten kann. An dem funktionierenden und stark nachgefragten Konzept möchte sie bis auf weiteres auch nichts ändern.

