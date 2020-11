Kreuztal: Virtueller Hut stellt Programm für Café Basico vor

Das Hartmut Sperl Trio tritt mit Sängerin Judith Adarkwah am 21. November beim Virtuellen Hut auf. Damit endet die vierte Staffel der Reihe, die diesmal im Café Basico in Kreuztal stattfindet.

Kreuztal. Der Virtuelle Hut hat im „St(r)eam Train“ einen guten Start hingelegt. Nun steht das weitere Programm für das Café Basico in Kreuztal fest.

Der Auftakt war erfolgreich, in dem Stil soll es weitergehen: Der „Virtuelle Hut“ stellt das Programm für die kommenden zwei Wochen im Café Basico vor.

„Es war ein toller Start in die vierte Staffel“, betont der Verein. „Über 140 Zuschauer schauten bei der Premiere aus dem „ St(r)eam Train “ zu und spendeten eifrig.“ Trotz kühler Temperaturen sei „das gesamte Team vom neuen Konzept begeistert“.

Bevor der „St(r)eamTrain“ – die Übertragung aus einem der fünf Eisenbahnwaggons vor dem Café Basico, hergerichtet als Location für die Live-Streams – wieder Station macht, wandert der Virtuelle Hut in die große Basico-Werkhalle. „Hier ist ausreichend Platz und genau die richtige Atmosphäre für die kommenden Shows“, versprechen die Organisatoren.

Kreuztal: Late Night Jazz Foundation beim Virtuellen Hut im Café Basico

Am Mittwoch, 11. November, ist die „Late Night Jazz Foundation“ mit den „SoulJazzDisciples“ zu Gast. Die LNJF (bestehend aus Mario Mammone und Marco Bussi) veranstaltet bereits seit 16 Jahren Konzertsessions im Siegerland und darüber hinaus und ist ein fester Bestandteil der hiesigen Musikszene. Die Musiker, die die LNJF eingeladen hat, waren schon vor einigen Jahren bei einer Session mit von der Partie – „und weil das Programm allerseits ,zündete’ und die interne Chemie stimmig war, entstanden daraus die SoulJazzDisciples“, heißt es weiter.

So geht’s zum Stream Zu finden sind alle Live-Streams am Veranstaltungstag ab 20.15 Uhr auf www.der-virtuelle-hut.de oder unter facebook.com/dervirtuellehut. Der Virtuelle Hut dankt dem Kulturamt Kreuztal „für die großartige Hilfe und Unterstützung und dem Corona-Fonds des Kultur!Büros des Kreises Siegen Wittgenstein für die finanzielle Unterstützung“.

„Wie der Name der Band mutet auch das Repertoire ein wenig an wie eine Zeitreise durch die Sixties. Gemeinsam wagen sie den musikalischen Zeitsprung in eine Ära, in der afroamerikanische und afrokaribische Musik in den verrauchten Clubs Amerikas aufeinandertrafen und zu einem schweißtreibenden Groove verschmolzen.“ Als Gäste dabei sind Ulrich van der Schoor und Georg Tjong-Ayong.

Joscho Stephan und „Kunst gegen Bares Kreuztal“ im Café Basico

Am Sonntag, 15. November macht „der europaweit bekannte Gitarrenvirtuose und Meister des Gypsy-Swings Joscho Stephan“ mit seinem Trio Station beim Virtuellen Hut. „Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing“, ist der Einladung zu entnehmen. „Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.“ Er verstehe es wie kein Zweiter, „aus der Vielzahl aktueller Gypsy-Swing-Adaptionen heraus zu ragen“, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Rock verbinde. Seine Youtube-Version von „Hey Joe“ habe mittlerweile die Millionen-Marke geknackt.

Am Mittwoch, 18. November heißt es Bühne frei für die „2. Kunst gegen Bares Kreuztal“. Als Moderator führt wieder Gerd Buurmann durch einen Abend, an dem vier Künstler jeweils 20 Minuten auftreten und Ihr Können unter Beweis stellen. Am Programm werde im Moment noch gefeilt, „aber lassen sie sich überraschen, welche Vielfalt auch an diesem Abend wieder online im Stream präsentiert wird“, kündigen die Veranstalter an.

Vierte Staffel des Virtuellen Huts endet mit Hartmut Sperl Trio und Judith Adarkwah

Den Abschluss bildet am Samstag, 21. November, ein Auftritt des Hartmut Sperl Trios mit Judith Adarkwah – „eine Formation, die improvisatorisch zwischen Jazz-/Soulstandards und Rockbearbeitungen musiziert und jedem Einzelnen breiten Raum zu solistischen Ausflügen lässt“. Interessant seien vor allem die Versionen lyrischer Hendrix-Songs wie „The Wind cries Mary“, aber auch Rhythm‘n’Blues-Klassiker wie „Route 66“.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.