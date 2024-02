Kreuztal: Verheerendes Feuer frisst sich bis ins Dach

Ferndorf Küchenbrand in Kreuztal breitet sich schnell aus. Zwei Männer atmen Rauchgas ein und werden verletzt, 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Kindelsberg Straße im Kreuztaler Stadtteil Ferndorf sind am Freitag, 16. Februar zwei Männer verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verletzten handelt es sich nach Auskunft der Polizei um den 75-jährigen Hauseigentümer. Der andere Verletzte soll ein Nachbar sein, so die Beamten weiter. Da Kreuztals Feuerwehrchef Jan Kleine bereits auf der Anfahrt die große Rauchsäule sah, wurden über die Kreisleitstelle weitere Einheiten hinzugerufen.

Großes Lob an die Kreuztaler Einsatzkräfte

„Bei meinem Eintreffen hieß es, dass das Ehepaar aus dem Haus raus sei. Da ich aber nur den Mann vor mir hatte, war ich in Gedanken schon bei einer möglichen Personenrettung“, erläuterte Jan Kleine. Dann stellte sich aber heraus, dass die Ehefrau mit dem Hund wenige Meter unten in der Kindesbergstraße Schutz gesucht hatte. „Ab diesem Moment konnten wir uns einzig und allein auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Und ich muss allen Einsatzkräften ein großes Lob aussprechen. Sie haben einen geilen Job gemacht. Sie waren schnell vor Ort und konnten so verhindern, dass aus dem Küchenbrand noch ein ausgedehnter Dachstuhlbrand wurde“, so der Kreuztaler Feuerwehrchef.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Am Ende waren rund 60 Kräfte aus Ferndorf, Kredenbach, Kreuztal, Fellinghausen, Dahlbruch, Eichen und Krombach vor Ort. Die Flammen schlugen aus Küchenfenstern im Erdgeschoss. Über die Fenster suchte sich das Feuer den Weg ins Dach und beschädigte die hölzerne Fassade. Von innen und außen bekämpften die Feuerwehrkräfte unter Atemschutz den Brand. Über die Drehleiter wurden mit der Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert und gezielt Dachpfannen abgedeckt, um mögliche Glutnester zu finden.

Während des Einsatzes waren die Kindelsbergstraße, der Schwarzdornweg sowie der obere Teil der Schlehdornstraße gesperrt. Die Kriminalpolizei wird in Kürze die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Das Wohnhaus ist aktuell unbewohnbar. Einheiten aus Fellinghausen und Buschhütten stellten zudem den Grundschutz am Feuerwehrgerätehaus Kreuztal sicher.

Während des Einsatzes sind die Kindelsbergstraße, der Schwarzdornweg sowie der obere Teil der Schlehdornstraße gesperrt. Foto: Kai Osthoff

