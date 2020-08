Kreuztal: Tonnenweise Stromkabel aus Lagerhalle gestohlen

Ferndorf. Die Polizei geht von mehreren Tätern mit einem großen Fahrzeug aus: Rund 20 Tonnen Kabel im Wert einer sechsstelligen Summe wurden entwendet.

Unbekannte haben bei einem Einbruch in der Zeit zwischen dem 3. und 11. August in eine leerstehende Lagerhalle am Mühlenweg in Kreuztal-Ferndorf mehrere Tonnen Kabel gestohlen und dabei Schaden in Höhe einer niedrigen sechsstelligen Summe verursacht.

Ersten Ermittlungen zufolge knackten die Täter verschiedene Türen und durchtrennten in den Räumen verlegte Stromkabel. Insgesamt etwa 20 Tonnen freigelegter Kabelstränge, darunter auch 10-Kilovolt-Kupferkabel, ließen die Täter mitgehen.

Polizei in Kreuztal bittet um Hinweise auf die Täter

Die Ermittler gehen aufgrund der Menge und der logistischen Herausforderung davon aus, dass hier mehrere Täter mit entsprechenden Fahrzeugen am Werk waren. Hinweise an die Beamten: 02732/909-0.

