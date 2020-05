Kreuztal: Stadtteilbüro startet mit eingeschränktem Betrieb

In Kreuztal starten nach der Corona-Pause die ersten Angebote im Mehrgenerationenhaus und im Stadtteilbüro

Kreuztal. Nach wochenlanger Corona-Pause öffnet der beliebte Treffpunkt in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal wieder. Neue Gesichter sind auch mit dabei

Das Stadtteilbüro und das Mehrgenerationenhaus Kreuztal sind ab sofort mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet.

Damit geht der bei Jung und Alt beliebte Treffpunkt in der Fritz-Erler-Siedlung nach vielen Wochen wieder ans soziale Netz. Die vielfältigen Kurs- und Lernangebote wie Sprachkurse, Lernhilfe und Gruppenangebote können seit Montag mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder an den Start gehen. Vor allem die Anwohner, die alleine leben, haben in den vergangenen Wochen regelmäßig nach der Wiedereröffnung gefragt. Voraussetzung für diesen Schritt ist ein Hygienekonzept, das die gängigen Regeln, wie das Gebot „Abstand halten“ auf die Einrichtung anwendet. Darüber hinaus werden eine Reihe von Hygienestandards gewährleistet, die die Ansteckungsrisiken minimieren sollen.

Zwei neue Teammitglieder in Kreuztal

„Wir sind auf die Situation gut vorbereitet und freuen uns auf das zurückgewonnene Leben in der Einrichtung“, betont die Einrichtungsleiterin, Christina Kölsch. Mit der Wiedereröffnung startet die Einrichtung auch mit zwei neuen Teammitgliedern: Müslime Cinar Aydogan ist für den Bereich Mehrgenerationenhaus und damit mit der Entwicklung und Begleitung der generationsübergreifenden Angebote in der Einrichtung betraut.

Adrian Stötzel ist schon seit Anfang März für das Veranstaltungsangebot, die Ehrenamtsprojekte, die Sozialberatung sowie die Taschengeldbörse und Heinzelwerker zuständig. In den Wochen des „Lockdowns“ hat er das Projekt „Nachbarn helfen!“ ins Leben gerufen, das über die Plattform https://bit.ly/3cJJi20 aufgerufen werden kann.

Für den Bereich der Grundbildung für Erwachsene ist weiterhin Tanja Bingener die Ansprechpartnerin, die in der Schließungszeit mit dem neuen Lernformat „Lernen am Telefon“ an den Start gegangen ist (www.stadtteilbuero-fes-kreuztal.de/.)

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Öffnungszeiten und Infos: http://stadtteilbuero-fes-kreuztal.de;

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.