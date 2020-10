Kreuztal: Radfahrer rammt Auto und verschwindet

Fellinghausen. In Fellinghausen hat ein Radfahrer ein Auto gerammt und beging daraufhin Fahrerflucht. Die Polizei in Kreuztal bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr am Dienstag, 6. Oktober, gegen 5.40 Uhr durch die Fellinghausener Heesstraße in Kreuztal. Dort hatte in Höhe Hausnummer 29 ein Anwohner seinen VW Touran an der Straße geparkt. Von hinten prallte der Radfahrer mit seinem Rad gegen den Wagen.

Dabei zersplitterte die Heckscheibe und der Wagen wurde rechts zerbeult. Als der Pkw-Besitzer aus seinem Fenster schaute, weil er den Knall vom Aufprall gehört hatte, sah er noch, wie der Radfahrer wegfuhr. Der Mann hatte eine auffällige neongelbe Regenjacke an.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal bittet um Hinweise unter 0271/7099-0

