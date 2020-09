Kreuztal: Polizei zieht Fahruntüchtigen (86) aus dem Verkehr

Der Mann in Kreuztal wirkte in seiner Motorik stark beeinträchtigt, so die Polizei.

Kreuztal. Ein 86-Jähriger fährt in Kreuztal in Schlangenlinien und gerät mehrfach in den Gegenverkehr. Andere Autofahrer rufen die Polizei.

Die Polizei hat in Kreuztal einen offenbar fahruntüchtigen Mann aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 86-Jährige am Sonntag, 13. September, gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Marburger Straße unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer hatten sich bereits bei der Polizei in Kreuztal gemeldet und berichteten, der ältere Mann würde in Schlangenlinien fahren und sei häufiger in den Gegenverkehr geraten.

Gefährliches zwischen Hilchenbach und Kreuztal?

Der Mann wirkte auf die Polizisten in seiner Motorik altersbedingt stark beeinträchtigt, wie die Ordnungshüter berichten.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun weitere Zeugen, die am Sonntagabend zwischen Kreuztal und Hilchenbach unterwegs waren und den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden.

Hinweise werden unter 02732/909-0 entgegen genommen.

