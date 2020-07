Kreuztal: Polizei sucht Farbsprüher von der „Pferdeweide“

Buschhütten. Die Polizei sucht den oder die Täter, die in der Nach zum Donnerstag mit roter Farbe durch Buschhütten gezogen sind.

Zu mehreren Sachbeschädigungen ist es in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli in Buschhütten gekommen. Unbekannte sprühten in der Straße „Auf der Pferdeweide“ mit roter Farbe auf Fassaden und Fahrzeuge. Auch ein Verteilerkasten der Telekom sowie die Fassade einer Firmenhalle wurden mit roter Farbe besprüht.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit von Mittwoch, 01. Juli, 23 Uhr, bis Donnerstag, 2., Juli, 6 Uhr, eingrenzen. Hinweise an die Polizei in Kreuztal unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.