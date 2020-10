Kreuztal-Littfeld: Erneut teure Baumaschinen gestohlen

Littfeld. Die Polizei Kreuztal vermutet hinter gehäuften Diebstählen von Baumaschinen immer die gleichen Täter. Bauwagen und Harvester-Beleuchtung geklaut

Zu drei Diebstähle von einer Baustelle in Kreuztal-Littfeld ist es in den vergangenen Tagen gekommen. Der jüngste Fall: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 8. Oktober, wurden von einer Straßenbaustelle in Littfeld Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das teilt die Kreuztaler Polizei am Freitag mit.

Von der Baustelle an der Grubenstraße/Friedrich-Grieb-Weg stahlen die Diebe eine Rüttelplatte und einen Stampfer. Die beiden Maschinen waren noch unter der Schaufel eines Baggers gesichert. Der oder die Diebe nutzten zum Abtransport vermutlich einen größeren Lieferwagen oder Anhänger.

Kripo Kreuztal bittet um Hinweise auf Baustellen-Diebe

Bereits in den Nächten zuvor stahlen vermutlich die gleichen Täter von einem im Littfelder Wald abgestellten Harvester die hochwertige Spezialbeleuchtung und einen kompletten Bauwagen, der den Arbeitern als Witterungssschutz und Aufenthaltsraum diente.

Die Kripo in Kreuztal sucht nun nach Zeugen und Hinweisen unter 0271/7099-0.

