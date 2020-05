Kreuztal: Lions Club fördert Klasse 2000 seit 20 Jahren

Dieter Viehöfer, Dr. Guido Roedig, Ulrich Bensberg und Wolfram Bensberg (von links) vom Lions Club Kreuztal freuen sich mit Sandra Klein, Schulleiterin der Jung-Stilling-Schule in Kredenbach, über die langfristige Förderung des Projekts Klasse 2000

Kreuztal. Der Lions Club Kreuztal unterstützt seit ca. 20 Jahren Grundschulen in Kreuztal und Hilchenbach zur Umsetzung des Projektes „Klasse 2000“

Das Programm „Klasse 2000“ ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule.

Im Rahmen dieses Projekts besuchen speziell geschulten Gesundheitsförderer und Fachpädagogen die Klassen und führen die Kinder und Lehrer mit spannenden Materialien und Methoden in die Themen ein und begeistern die Kinder dafür. Dabei geht es um die wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen wie„Gesund essen & trinken“, „Bewegen und Entspannen“, „Sich selbst mögen und Freunde haben“, „Probleme und Konflikte lösen“ und „Kritisch Denken und Neinsagen“.

Dabei entwickeln Kinder Kenntnisse, Haltungen und Fertigkeiten, mit denen sie ihren Alltag so bewältigen können, dass sie sich wohlfühlen und gesund bleiben und damit deutlich besser Gefährdungen, die ihnen jetzt oder später begegnen, trotzen können.

145.000 Euro für Schulen in Kreuztal und Hilchenbach

Entsprechend dem Wahlspruch von Lions International „We serve“ („Wir dienen“) hat der Kreuztaler Lions-Club dieses wichtige Anliegen in Kreuztaler und Hilchenbacher Schulen seit ca. 20 Jahren mit bislang insgesamt mehr als 145.000 Euro gefördert. Auf diese Bilanz sind die „Löwen“ sehr stolz, denn es gibt sicher wenige Benefiz-Projekte dieser finanziellen Dimension und Kontinuität. Stephan Achterberg, der amtierende Präsident des Clubs, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Was uns besonders freut, ist, dass wir offensichtlich für die Kinder dauerhaft etwas bewegt haben. Für ein solches Projekt, bei dem wir den Förderzweck so gut nachvollziehen können, engagieren wir uns mit besonderer Freude.“

Und Oliver Schwarz, der von Seiten des Clubs mit der Betreuung dieses Themas beauftragt ist, ergänzt: „Eine solch positive Bilanz spornt natürlich an, auch zukünftig dieses wichtige Thema durch entsprechende Förderbeträge zu unterstützen.“ Er weist insbesondere auch darauf hin, dass alle, die das Thema unterstützen wollen, dies vor allem mit einer Spenden-Patenschaft für eine Schulklasse tun können.

