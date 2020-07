Kreuztal: Ladendiebinnen verstecken Waren im Kinderwagen

Kreuztal. In einem Supermarkt in Kreuztal versuchen zwei junge Frauen, gestohlene Waren unter und neben einem Säugling im Kinderwagen zu verstecken.

Gestohlene Waren haben Diebinnen in einem Kinderwagen unter dem Säugling darin versteckt: Am Samstagnachmittag, 25. Juli, versuchten gegen 16.30 Uhr zwei Frauen, Waren aus einem Supermarkt an der Marburger Straße in Kreuztal zu entwenden. Wie die Polizei mitteilt hatten die beiden Frauen, 20 und 26 Jahre alt, im Laden einen Kinderwagen mit, in dem sich ein Säugling befand.

In dem Geschäft griffen sie demnach in die Regale und luden vorwiegend Lebensmittel unter die Kinderdecke, neben und unter das Kleinkind. Ein Teil der Waren wurde zudem in mitgeführte Taschen gesteckt, heißt es weiter. An der Kasse bezahlten die Frauen dann die Lebensmittel in den Taschen, während sie versuchten, die Ware im Kinderwagen an der Kasse vorbei zu schieben.

Polizei Kreuztal erstattet Anzeige wegen Ladendiebstahls

Eine Verkäuferin hatte die Aktion beobachtet und hielt die Frauen vor dem Ausgang an. Die hinzugezogenen Beamten der Wache Kreuztal stellten die Personalien der beiden Frauen fest und erstatteten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.