Kreuztal: Frau erleidet schwere Brandverletzungen

In einem Hochhaus am Eggersten Ring 22 ist am Samstag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Öl, das in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd stand, hatte sich nach ersten Erkenntnissen entzündet und eine neben dem Herd hängende Papierrolle in Brand gesetzt. Die 61-jährige Mieterin der Wohnung hatte nun versucht den Brand mit Wasser zu löschen. Daraufhin bildete sich eine Stichflamme. Die Frau erlitt am rechten Arm von den Fingern bis zur Schulter schwere Brandverletzungen.

+++ Nachrichten aus dem Siegerland direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten aus Kreuztal, Fellinghausen, Eichen, von Rettungsdienst und DRK, der Einsatzleitwagen sowie die Atemschutzkomponente des Kreises Siegen-Wittgenstein mit Wechselladerfahrzeug ebenso Kreisbrandmeister Bernd Schneider trafen wenige Minuten nach der Alarmierung in der Fritz-Erler-Siedlung ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Entstehungsbrand schon gelöscht und der Stadtfeuerwehrarzt konnte sich zusammen mit dem Notarzt und Rettungsdienst im die Verletzungen der Frau kümmern. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen wurde der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ angefordert, der sie in die Verbrennungsklinik nach Köln-Mehrheim flog.