Kreuztal: Eisenbau Krämer übernimmt Krombach Armaturen

Kredenbach Beide Kreuztaler Unternehmen bekamen ausländische Eigentümer. Krombach mit US-amerikanischem Investor ist gescheitert, Krämer (China) hat Erfolg.

Eisenbau Krämer (EBK) übernimmt das benachbarte ehemalige Werk von Krombach Armaturen. Das hat Eisenbau Krämer am Freitag „mit Freude“ bekannt gegeben.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Chinesischer Investor zieht in amerikanischen Leerstand ein

Krombach Armaturen firmierte zuletzt als „Xomox“ aus dem US-Konzern Crane ChemPharma Energy aus Stamford, Connecticut, das die Friedrich Krombach Armaturenwerke 2008 übernommen hatte. Ende 2023 wurde das Werk geschlossen, in dem 2021 noch 330 Menschen arbeiteten. Eisenbau Krämer ist seit Juni 2023 im Eigentum des chinesischen Investors Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. (Jiuli). Das Unternehmen sieht sich selbst als weltweit führenden Edelstahlrohr-Hersteller. Seit 1921 produziert Eisenbau Krämer längsnahtgeschweißte Stahlrohre. Neben dem Stammwerk in Kredenbach und einem Werk in Littfeld betreibt das Unternehmen einen Produktionsstandort in Recklinghausen.

„Diese Akquisition ist ein weiterer Beweis für unseren Erfolg und unser Wachstum, gefördert durch die Unterstützung unseres chinesischen Mutterkonzerns“, heißt es in der Mitteilung von Eisenbau Krämer. „Mit der neuesten Ausweitung unseres Betriebs begegnen wir der wachsenden Nachfrage unserer Kunden und verstärken signifikant unsere Produktionskapazitäten. Unser Ziel ist es, unsere Marktposition zu stärken, indem wir unsere globale Reichweite erweitern und unsere Fähigkeiten in Schlüsseltechnologien vertiefen.“

Rohre für Gasförderung im Persischen Golf

Mitgeteilt wurde am Freitag auch „die Akquisition des bisher größten Auftrags in unserer Unternehmensgeschichte“. Dabei handelt es sich um das „Hail & Ghasha“-Projekt zur Sauergasförderung im Persischen Golf. Dieses Projekt werde EBK in den nächsten zwei Jahren intensiv beschäftigen und stelle einen wesentlichen Meilenstein der Entwicklung des Unternehmens dar. EBK habe das benachbarte Werk „Krombach Armaturen“ zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten erworben. Gesucht werden nun wieder „engagierte und talentierte Mitarbeiter“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland