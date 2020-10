Kreuztal: Ein magischer Kabarett-Abend der leisen Töne

Kreuztal. Fritz Eckenga stellt sein aktuelles Programm „Am Ende der Ahnenstange“ in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal vor

Zwei Dinge sind es, die diesen Abend in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal bestimmen. Der allgegenwärtige Pandemiezustand, sichtbar durch breite Abstände zwischen den Stühlen, die Masken, die Formulare. Und die Vorstellung eines Künstlers, der unendlich viel Dankbarkeit projiziert, wieder vor Publikum zu stehen, aber auch an einen Ort gekommen zu sein, der ihm aus der Vergangenheit wohl vertraut ist.

Fritz Eckenga freut sich, endlich wieder einmal dort zu sein, wo einst die legendäre Flick-Disco zu Hause war, wo er in den 80-ern oft mit dem Ensemble „N8chtschicht“ gastierte. „Wir haben immer versucht, alles zu vernebeln und die Halle verschwinden zu lassen. Es ist uns nicht gelungen. Wer war damals schon dabei?“ Einige Hände gehen hoch. „Ah, die Silberrücken“, grinst Eckenga, der zuletzt vor zwölf Jahren in Kreuztal war und inzwischen auch schon 65 Jahre alt ist.

Hin und wieder ist das zu spüren, an der Nostalgie und leichten Wehmut in der Stimme, wenn er nicht gerade seine Witze über Sauerländer macht, ziemlich heftig und derbe, über Merz, der ihn an einen Zombie erinnert, über Müntefering und einen Bundespräsidenten, der einst „liebe Neger“ sagte, obwohl das ja inzwischen auch eher angezweifelt wird. Gags jedenfalls, die beim Siegerländer Publikum bestens ankommen.

Kommunikation in Zeiten von Corona

„Am Ende der Ahnenstange“ ist das aktuelle Programm überschrieben, zu dem im März auch ein gleichnamiges Buch herauskam. „Im März. Tolles Timing“, stellt der Mann auf der Bühne fest. Er lässt einen seiner Freunde „auftreten“, den ostwestfälischen Baumarktleiter „Peter-Hans Kaltenbecher“, der sich in den Tagen des Corona-Lockdowns eine goldene Nase verdient hat an all den armen Zeitgenossen, die sich für die größten Heimwerker aller Zeiten hielten, während doch „jeder Kreuzschlitzschrauber in Wirklichkeit einen größeren IQ hat!“ Dann zieht er den blauen Kittel wieder aus, beklagt seinen Coronabauch und zitiert einen Buchtitel von 2002: „Draußen hängt die Welt in Fetzen, lass uns drinnen Speck ansetzen“. Aber jetzt gehe es ja wieder. „Ich habe Sie vermisst“, spricht Eckenga sein Publikum direkt an.

Fast alle tragen ihre Masken auch auf dem Platz noch, bis der Künstler auf der Bühne steht. Viele auch danach. Eckenga spricht das an, findet es grundsätzlich richtig. Er selbst dürfe auch nicht zu viel hin- und herlaufen, vor allem nicht singen. „Hätte ich aber sowieso nicht“, lacht er. Macht dann aber an einem „Dialog“ mit einer Fleischverkäuferin deutlich, wie schwer das Kommunizieren mit Maske sein kann und das er nicht der größte Freund dieser Gesichtsbedeckung ist.

Keine Schenkelklopfer in Kreuztal

Es ist ein Abend der überwiegend leisen Töne, nicht der Schenkelklopfer. Von einer kleinen Parodie auf Marvel-Blockbuster mit Corona-Bezug mal zu schweigen. Entsprechend sind die Lacher eher verhalten, fast verstohlen, so als wäre das in Zeiten des Virus vielleicht auch gar nicht so angemessen, Spaß zu haben. Ist es aber. Gerade an derart magischen Abenden.

