Kreuztal: Brand in Buschhütten verursacht Millionenschaden

Buschhütten. Der Brand auf dem Gelände der Firma Holzhauer in Buschhütten hat Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Besitzer suchen eine neue Halle

„Ich denke immer noch, es ist ein Traum“, sagt Ilir Aliji. Zusammen mit seinem Vater Kenan steht der 26-jährige Juniorchef vor den Trümmern seiner Firma Holzhauer in Buschhütten . Die wurde in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer komplett zerstört . Das gesamte Dach und ein Teil der vorderen Fassade sind eingestürzt.

Juniorchef erfährt durch Sprachnachricht vom Brand in Kreuztal

„Irgendwann kurz nach 1 Uhr in der Nacht habe ich von einem unserer Mieter eine Sprachnachricht erhalten. Eure Firma brennt“, erzählt Ilir Aliji mit leicht zitternder Stimme. „Die Nachricht hat mich aus dem Schlaf gerissen. Ich war vollkommen verpeilt. Sofort bin ich zur Firma gefahren. Da brannte alles. Überall hohe Flammen“, so der 26-Jährige. Schon da hatte ihm die Feuerwehr signalisiert, dass das Feuer in kurzer Zeit eine so große Dimension angenommen habe, dass fast nicht möglich sei, noch vieles zu retten.

Dennoch gaben die über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr alles, was in ihrer Macht stand. Neben dem Löschangriff auf den kompletten Hallenkomplex, war die Feuerwehr auch bedacht, eine benachbarte Firma vor den Flammen zu schützen. Samstagmorgen wurde dann das ganze Ausmaß des Feuers sichtbar. Im Laufe des Tages rückte die Feuerwehr sogar noch mal an. Immer wieder sollen Anrufe bei der Leitstelle eingegangen sein, da noch Rauch aus der Brandruine kam.

Maschinen im Wert von zwei Millionen Euro verbrannt

Sein Vater Kenan hat die 1969 gegründete Firma Holzhauer GmbH im Jahr 2002 übernommen und führt sie zusammen mit seinem Sohn. Der 47-jährige Kenan Aliji hatte schon lange vorher in dem Fachbetrieb für Erdgasbehälter- und Rohrleitungsbau gearbeitet. Genauso wie viele Mitarbeiter, die bereits seit 20 oder 25 Jahren dort ihr Geld verdienen. „Die haben wir natürlich mit übernommen“, so der Juniorchef. Geschlafen hat er seit der Nacht zu Samstag fast gar nicht mehr. Er, seine rund 20 Mitarbeiter und die ganze Familie können immer noch nicht glauben, was passiert ist. „Unsere ganze Familie hängt mit Leib und Seele in dem Unternehmen mit drin“, so Kenan Aliji.

Keine Verletzten Wegen Einsturzgefahr konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gebäude nicht betreten und mussten von außen löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Den Schaden schätzt Ilir Aliji auf mehrere Millionen Euro. Alleine für sicherlich zwei Millionen Euro hätten hochwertige Schweißmaschinen und andere metallverarbeitende Maschinen und Werkzeuge in der Fertigungshalle gestanden. Außerdem fertige Bauteile, die am Montag hätten ausgeliefert werden sollen. Fertige Aufträge im Wert von 700.000 Euro liegen unter dem Schutt. „Erst letzte Woche haben wir noch einen großen Auftrag angenommen. Und unsere Auftragsbücher waren voll bis in den Mai 2021. Wie sollen wir das alles unseren Kunden erklären“, sagt der Juniorchef.

Alleine bei der Kontaktaufnahme stehen er und seine Familie vor großen Problemen. Da auch die gesamten Büroräume ein Raub der Flammen wurden, sind alle Rechner und Ordner mit Firmendaten nicht mehr greifbar. Über ihren Steuerberater werden jetzt nach und nach die Kunden informiert. „Wir haben auch ganz viele Kunden im gesamten Siegerland . Die haben natürlich über die Medien schon von dem Brand und seinen Folgen erfahren. Aber die Kunden im Ausland wissen ja noch von nichts“, so der 26-Jährige.

Halle in Kreuztal für den Neuanfang gesucht

Für Ilir Aliji ist der Brand ein Schock fürs Leben. Wie und wo es weitergehen soll, wissen er und sein Vater noch nicht, doch für beide steht der Entschluss fest, weiter zu produzieren. „Wir sind aktuell schon auf der Suche nach einer neuen Halle. Von zwei oder drei wissen wir schon, dass sie im Raum Kreuztal frei wären. Wichtig ist aber, dass sie eine starke Krananlage haben“, so Ilir Aliji.

Ein paar Unternehmen aus dem Siegerland , mit denen die Firma Holzhauer ein gutes geschäftliches Verhältnis pflegt, haben bereits ihre Hilfe angeboten. Wenn eine Halle gefunden ist, sollen die erforderlichen Maschinen auch schnell geliefert werden. Aber bis dahin müssen noch weitere Einzelheiten geklärt werden. Gespräche mit der Versicherung und Erkenntnisse der Kriminalpolizei zur Brandursache stehen noch aus. „Alles ist noch ungewiss. Vor allem müssen wir einen kühlen Kopf bewahren und genau überlegen, was wir machen“, sagt Kenan Aliji.

