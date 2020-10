Unfall Kreuztal: Betrunkene Autofahrerin fährt in den Gegenverkehr

Buschhütten. Zwei Verletzte, zwei stark beschädigte Fahrzeuge und 35.000 Euro Sachschaden: Frontalkollision auf der Siegener Straße in Kreuztal-Buschhütten.

Zwei verletzte Personen, zwei total geschrottete Fahrzeuge und ein Sachschaden von 35.000 Euro ist laut Polizeiangaben die Bilanz einen Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen in Kreuztal-Buschhütten ereignete.

Der Unfall passierte in Höhe der dortigen Esso-Tankstelle auf der Siegener Straße. Eine 25-jährige Frau fuhr mit ihrem Mercedes auf der Siegener Straße in Richtung Geisweid. Ihr entgegen kam ein 23-Jähriger mit seinem Audi. Plötzlich zog die Mercedesfahrerin nach links und prallte frontal in den entgegenkommenden Audi. Beide Beteiligten zogen sich bei der Kollision Verletzungen zu. Aus den Fahrzeugen liefen die Betriebsstoffe aus, die Feuerwehr streute Bindemittel aus.

Kreuztaler Polizeibeamte messen mehr als 1,5 Promille

Bei der 25-jährigen Unfallverursacherin stellten die Beamten der Wache Kreuztal fest, dass sie alkoholisiert gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Beide total beschädigten Fahrzeuge wurden von Fachunternehmen abgeschleppt.

