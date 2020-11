Ausbildung Kreuztal: Bester Azubi aus NRW bei Thyssenkrupp in Eichen

Kreuztal. Florian Becker von Thyssenkrupp in Kreuztal wurde von der IHK „Mittlerer Niederrhein“ als bester Azubi in ganz NRW ausgezeichnet.

Florian Becker aus Kreuztal hat seine Ausbildung bei thyssenkrupp Steel Europe als Jahrgangsbester der IHK Siegen abgeschlossen und wurde jetzt von der IHK „Mittlerer Niederrhein“ als landesbester Auszubildender ausgezeichnet.

Ausgebildet an jeder Produktionsanlage des Standorts Siegerland

Dass sich gute Leistungen während der Ausbildung bei thyssenkrupp im Siegerland lohnen, hat Florian Becker recht schnell festgestellt. „Ich wollte von Anfang an mein Bestes geben“, sagt Becker, der seine Ausbildung als Verfahrensmechaniker Umformtechnik im Frühjahr als Prüfungsbester abgeschlossen hat. „Dass mein Ausbilder meinen Einsatz gesehen und anerkannt hat, hat mich eigentlich nur noch mehr angespornt.“ Und mit diesem Engagement und jeder Menge Fleiß hat Florian Becker nicht nur seine Ausbildung als IHK-Bester – zusammen mit seinem Kollegen Niklas Malte Berger – abgeschlossen, er ist nach den Sommerprüfungen auch als landesbester Auszubildender im Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker Hütten- und Halbzeugindustrie in der Fachrichtung Stahl-Umformung von der IHK „Mittlerer Niederrhein“ ausgezeichnet worden.

Besonders gefallen haben Florian Becker die abwechslungsreiche Arbeit aus Anlagenwartung und -bedienung und der Zusammenhalt unter den sieben Azubis in seiner Berufsgruppe. „Die Lehrgänge haben Spaß gemacht, die Stimmung ist gut, die Ausbilder sind korrekt und bringen einem wirklich viel bei“, erzählt der Ausgelernte aus Kreuztal . Nach seiner Grund- und Fachbildung im thyssenkrupp Technikzentrum Siegerland wurde er vertiefend an jeder Produktionsanlage des Standorts Siegerland ausgebildet. Seine Ausbildung hat Becker im Winter 2019/20 mit dem Prüfungsergebnis „sehr gut“ (Gesamtergebnis 95 Prozent) und mit einem Berufsschulnotenschnitt von 1,4 abgeschlossen.

Freie Ausbildungsplätze bei Thyssenkrupp in Kreuztal

Während seiner Ausbildungszeit habe Florian Becker einen sehr guten persönlichen und fachlichen Eindruck hinterlassen, so Ausbildungsleiter Heinz-Joachim Klose

Ebenfalls als Jahrgangsbester der IHK Siegen hat Niklas Malte Berger seine Ausbildung abgeschlossen. Berger hat bei thyssenkrupp Steel in Kreuztal - Eichen Industriemechaniker gelernt.

In der Ausbildungswerkstatt in Eichen erlernen derzeit 80 Azubis von thyssenkrupp Steel die Grundlagen ihrer künftigen Berufe. Für 2021 hat thyssenkrupp Steel noch freie Plätze an den Standorten Kreuztal und Finnentrop.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Informationen zur Ausbildung und Bewerbung: karriere.thyssenkrupp-steel.com

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .