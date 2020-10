Kreuztal: Auffahrunfall – HTS gesperrt

Die Hüttentalstraße ist am Freitagmorgen nach einem Unfall kurz hinter der Auffahrt Buschhütten in Richtung Siegen kurzzeitig gesperrt worden. Da es durch die Baustelle in Höhe Geisweid zu einem Rückstau gekommen war, hatte es einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gegeben.

Erst musste der Fahrer eines BMW abbremsen. Daraufhin prallte ein Seat-Fahrer auf seinen Vordermann. Auch ein Mercedes krachte noch auf das vor ihm stehende Fahrzeug. Ein Feuerwehrmann, der gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle in Siegen-Weidenau war, sicherte mit seinem Einsatzfahrzeug die Unfallstelle ab.

Keine Verletzten

Da laut seiner Aussage augenscheinlich keiner der Unfallbeteiligten verletzt war, wurde auf den Rettungsdienst verzichtet. Die schnell eintreffende Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Um die Fahrzeuge von der linken Fahrbahn zu schaffen und diese zu reinigen, wurde der Verkehr in Richtung Siegen ab Buschhütten kurzzeitig voll gesperrt.

Sachschaden: Rund 20.000 Euro. Zwei der Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

