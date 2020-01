Kreuztal: Abschied eines Schulleiteroriginals

Oberstudiendirektor Herbert Hoß geht nach 17,5 Jahren als Leiter des Städtischen Gymnasiums Kreuztal in den Ruhestand. Im Rahmen einer emotionalen Verabschiedung in der Turn- und Festhalle Buschhütten dankten ihm viele Weggefährten für seine Verdienste.

Großer Dank von allen Seiten

„Meine Schule SGK“ – mit der Schulhymne eröffnete der Jubiläumschor die Abschiedsveranstaltung, und diesen Titel griff stellvertretende Schulleiterin Stefanie Schneider, die die Schule nun zunächst kommissarisch leiten wird, auch gleich auf. Denn so könne man die berufliche Laufbahn von Hoß überschreiben. „Geduldig, konstruktiv und partnerschaftlich“, beschrieb sie die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Direktor. Hoß hinterlasse eine gut aufgestellte Schule: „Wir werden deinen Weg weitergehen.“

Diesem Dank schloss sich Bürgermeister Walter Kiß an, der das SGK als Schüler im Jahr 1979 verließ, dem Jahr, als Hoß erstmalig als Referendar dort anfing. Hoß habe die notwendigen Veränderungen umgesetzt, die für eine zeitgemäße Schule nötig seien und habe dabei nie gejammert, sondern angepackt. Maßgeblich habe er zu einem positiven Imagewandel der Schule beigetragen. Auf dem Weg zu einer modernen Schule sei es Hoß dabei immer gelungen, alle Gruppierungen mitzunehmen, und zwar „nicht durch Anordnung, sondern durch Überzeugung“, so Kiß.

Siegerland Bewegte Laufbahn als Oberstudiendirektor In seiner Zeit als Direktor des Gymnasiums Kreuztal erlebte Hoß unter anderem die Umstellung von G9 auf G8 (und zurück), die Einführung des Zentralabiturs und einen Brand, in dessen Folge das Kollegium zeitweise in Container umziehen musste. Als größte Herausforderung bezeichnet Hoß die Namensänderung der Schule 2008, die bis dahin „Friedrich-Flick-Gymnasium“ hieß. 2019 feierte er mit dem SGK dessen 50-jähriges Bestehen.

Die leitende Regierungsschuldirektorin Annette Meyer überbrachte den Dank der Bezirksregierung. „Ich habe diese Zusammenarbeit sehr genossen“, sagte sie und lobte das „hohe Organisationsgeschick“ und den „unendlich hohen Arbeitseinsatz“ von Hoß.

Vorbild bis zum letzten Tag

Christian Scheerer, Leiter der Clara-Schumann-Gesamtschule, bedankte sich im Namen der anderen Kreuztaler Schulen und bezeichnete Hoß als „Philantrop alter Schule“. Die gute Kooperation der verschiedenen Schulen sei eine gute Tradition in Kreuztal. Hoß bezeichnete er als den inoffiziellen Chef der Schulleiter. Er sei bis zu seinem letzten Tag ein Vorbild gewesen.

Rüdiger Käuser und Dr. Mario Vallana überbrachten als Vertreter der Gymnasien und Gesamtschulen ihren Dank in Form eines Dialoges, in dem sie Hoß als „Schulleiteroriginal“ bezeichneten. Er sei ein markanter und charismatischer Kämpfer für seine Schulform und blicke auch über den Tellerrand hinaus.

In einer inszenierten Dienstbesprechung bedankten sich Gabi Eßler im Namen des Kollegiums, Marion Kleis im Namen der Schulpflegschaft, Dr. Dr. Charles Adarkwah im Namen der Ehemaligen und Philipp Kubny im Namen der Schüler beim Direktor und lobten dabei unter anderem seine ganzheitliche Sicht, seinen Weitblick und seine Kommunikationsbereitschaft. Marco Kleis spielte in dieser Runde Herbert Hoß und sorgte damit für viel Erheiterung in der gefüllten Halle.

Erste Priorität gilt den Schülern

Zum Abschluss kam dann auch Herbert Hoß selbst zu Wort. Er blickte auf seine Laufbahn zurück und bedankte sich bei allen Weggefährten. „Das Amt des Schulleiters ist vielseitig, erfüllend und macht viel Freude“, stellte er rückblickend fest – wenn auch nicht in jeder Situation. Seine erste Priorität habe immer den Schülerinnen und Schülern gegolten, seine zweite Priorität den Eltern und dem Kollegium. Erst danach kämen alle anderen an Schule Beteiligen, erklärte er und brachte damit vielleicht auf den Punkt, was ihn in 40 Jahren Beruf ausgezeichnet hat – eine Laufbahn, die offensichtlich bei vielen Menschen bleibende Spuren hinterlassen hat.

