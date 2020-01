Siegen. Weil in einem Keller auf dem Siegener Giersberg Feuer ausgebrochen war, mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie flüchten.

Kellerbrand am Siegener Giersberg schnell gelöscht

Zu einem Kellerbrand mussten am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Feuerwehren der Wache Siegen, Hain und Kaan-Marienborn ausrücken,. außerdem zwei Rettungswagen und die Polizei. In der Wittgensteiner Straße auf dem Giersberg war in einem Mehrfamilienhaus Rauch aus einem Keller gedrungen, ein Anwohner hatte die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Treppenhaus. Die Feuerwehrleute spannten eine Rauchtrennwand zum Treppenhaus. Einige Anwohner hatten schon das Haus verlassen, darunter auch eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind. Rettungsassistenten holten sie dann aufgrund der kalten Witterung mit dem Kind zum Aufwärmen in den Rettungswagen. Weitere Hausbewohner konnten schließlich noch durch Treppenhaus ins Freie gelangen.

Polizei ermittelt wegen Brandursache

Ein Trupp drang unter Atemschutz zum Brandherd vor und konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen der Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Das Haus ist weiter bewohnbar.

