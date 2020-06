Karstadt-Filiale in Siegen soll nicht geschlossen werden

Siegen. Mehr als 62 Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland sollen geschlossen werden, allein 18 in NRW. Filiale Siegen ist nicht darunter.

Die Siegener Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht von den aktuellen Schließungen betroffen. Das Unternehmen hatte angekündigt, insgesamt mehr als 62 Standorte dicht zu machen.

In Essen beide Standorte am Firmensitz schließen

In NRW sind es nach aktuellem Stand 18: Unter anderem in Iserlohn, Witten, Dortmund und Essen. In Essen und Dortmund sind sogar jeweils beide Häuser betroffen. Das Essener Traditionsunternehmen gibt damit beide Standorte am Firmensitz auf.

