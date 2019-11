Kabarettistin Lisa Fitz kommt nach Kreuztal

Eichen. Flüsterwitz heißt ihr Programm. Von Mund zu Mund weitererzählt wird er, der Flüsterwitz. Er sei verbreitet in totalitären und autoritären Staaten, meist weitergetragen hinter vorgehaltener Hand.

Völlig offen indes war unser Gespräch mit der Künstlerin über...

Donald Trump, SPD und CDU

„Trump Style“ hat sich durchgesetzt, sagt Lisa Fitz. „Die Fronten sind verhärtet“. Sich überzeugen lassen? Konsens suchen und finden? Häufig Fehlanzeige. Und die eigene Position? „Von meiner Tradition her war ich immer SPD, aber das ist derzeit schwierig. In Talkshows sehe ich SPD-seits nur Buchhalter und Buchhalterinnen innen mit der Ausstrahlung eines Aktenordners. Soll das der neue Kern der Parteienmarke Sozialdemokratie sein? Kandidaten-Charisma scheint seit Jahren ausgestorben zu sein.“

Und: „Angela Merkel ist nach links gerutscht und hat rechts von sich eine Lücke geschaffen“. Ist Rechts-kein-Platz-machen nicht eigentlich Job der CSU? Horst Seehofer? „Sagen wir mal so, er ist, wohlwollend ausgedrückt, sehr flexibel... Seehofer zeigt, wie man im Liegen noch umfallen kann.“

Social Media und Demokratie

Ein Programm über Verschwörungstheorien sollte das neue werden. Das wurde ihr aber zur Monsteraufgabe, die nicht zu bewältigen schien. Der zweite Titel „Spaltpilz“ (in der Gesellschaft) schien ihr zu unlustig. Und „Flüsterwitz“? Wer nicht in die politische Stromlinienform passt, wird gern für verrückt erklärt oder mit subtilen Methoden mundtot gemacht, heißt es zum Programm.

Allen gemein ist, dass sie ohne Social Media gar nicht, mindestens aber erheblich weniger gut funktionieren. „Der Google-Krake wird uns fressen.“ Ob Demokratie so noch funktionieren kann? „Der Bürger ist demokratiewillig“, möglicherweise auf direktem Weg. „Ich halte viel von Volksentscheiden. Die Politik sähe sicher anders aus.“

Lisa Fitz, Georg Schramm und Volker Pispers

„Stark engagiert in der Frauenbewegung, aber mit Humor“, charakterisiert Lisa Fitz ihr frühes Kabarettleben auf der Bühne. 1976 ging es los mit dem ersten Soloprogramm in der Münchener Lach- und Schießgesellschaft. Es folgten Programme wie „Die Heilige Hur“, „Geld Macht Geil“ „Ladyboss“ oder „Kruzifix“ und „Weltmeisterinnen“. Nun das mittlerweile 16. Soloprogramm „Flüsterwitz“. Und in Zukunft? Schramm ist weg, Pispers hat aufgehört.

„Mein Wahlspruch als dritte Generation der Künstlerdynastie Fitz ist, ‘Ich bleibe, bis ich bröckle’. Mein Großvater stand mit über 80 Jahren noch auf der Bühne. Und Dieter Hildebrandt ja auch.“ Wie seit 1985 stehen auch für 2020 um die 100 Auftritte in Theatern und Stadthallen in Deutschland, Österreich und Schweiz an. Inzwischen liegen gut 3500 Soloabende hinter ihr.

Die Erfahrung der Jahrzehnte, das kabarettistische Know how soll aber auch weitervermittelt werden. Seit 2012 gibt es die „Erste Münchener Kabarettschule“, die in Workshops den handwerklichen Umgang mit Texten und der Darstellungskunst im Kabarett vermittelt, wo der Einsteiger, der auf die Bretter der Welt will, alleine nicht weiter weiß.

