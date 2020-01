Kabarettist Stefan Waghubinger gibt Einstand in Siegen

Er klammere, ist Stefan Waghubinger ehrlich. Und er entwickle viel zu schnell emotionale Bindungen für andere. Immerhin sei er mit seiner Lebensgefährtin ja gerade erst 20 Jahre zusammengewesen. Da sollte doch eine Trennung nicht so problematisch werden, soll das heißen. Aber das ist sie eben doch für den Mann auf der Bühne des kleinen Theaters im Lyz, die sich für diesen Samstagabend in den Dachboden des Hauses von Waghubingers Eltern verwandelt hat.

Dort sitzt er und wartet auf Wolfgang, der ihm seine restlichen Sachen bringen soll. Weil die Frau die gemeinsame Wohnung behält. Das ist der Ausgangspunkt für das dritte Soloprogramm des gebürtigen Österreichers. „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“, ist das Thema des Abends. Kabarett der ganz leisen Art. Mit einem leicht debilen Grinsen nimmt Stefan Waghubinger das Publikum mit in seine Welt, die von gestern und die von heute. Ein bisschen auch die von Morgen.

Selbstgestrickte Star-Trek-Kluft

Er findet sie gerade nicht mehr zwischen den diversen Erinnerungen seiner Kindheit hier auf dem Boden, unter dem er einst in seinem Jugendzimmer träumte, aber er hatte sich damals in den 70ern eine Jacke gewünscht, wie sie Captain Kirk in Star Trek trug. Dass es ein Uniformhemd war und keine Jacke, hat Waghubinger offenbar im Lauf der Jahre vergessen – jedenfalls konnten sich die Eltern das Kostüm nicht leisten und kündigten an, wenn er brav sei, werde ihm das Christkind vielleicht eins stricken. Was dann die Mutter gemacht habe einschließlich einer Mütze mit vom Vater aufgesetzten Antennen.

Siegerland Nörgeln – aber gründlich Stefan Waghubinger, 1966 in Steyr in Oberösterreich geboren, kam 1985 zum Theologiestudium nach Deutschland. Er lebt seit 1993 in Korntal bei Stuttgart. Nach mehr als 30 Jahren in Deutschland „betreibt er österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit“, wie es auf seiner Homepage heißt. Seit 1997 schreibt er Kinderbücher und Cartoons, zudem ist er Theaterpädagoge.

Swingerclubs und Sollbruchstellen

Richtig stolz sei er anfangs gewesen, sagt der Künstler lächelnd, auch wenn die Jacke aus Schafswolle schrecklich gejuckt und gekratzt hätte. „Ich ging als Captain Kirk ins Badezimmer und dann schaute die Biene Maja aus dem Spiegel“, kam dann die böse Überraschung. Die Zuschauer lachen wie verrückt. Ein herrlicher Kontrast zum phlegmatischen Vortrag des 53-Jährigen auf der Bühne.

Es geht um Swingerclubs und Sollbruchstellen, die es heute vielleicht auch in Beziehungen gebe, um Erinnerungen an Urlaube in kleinen Zimmern in Italien, „mit Dachschräge in einem Hotel mit Flachdach“, um die Qual der Entscheidungen, mit denen er selbst immer schlecht gewesen sei. „Die Erkenntnis, dass es zu spät ist, kommt ja meistens nicht rechtzeitig“, stellt der Künstler mit gnadenloser Härte fest.

Was Sodbrennen mit der EU zu tun hat

Ganz leise sind dann auch die kritischen Blicke auf die Zeit eingearbeitet. Wenn Waghubinger etwa über Sodbrennen philosophiert. Das Essen solle runter in den Süden, aber bitte nicht wieder zurückkehren, erklärt er und zieht plötzlich den Vergleich zur Außengrenze der EU. Zum Urlaub runter gern, aber bitte niemand zurück. Ob das jetzt zu hart gewesen sei, wundert er sich ob der Reaktionen im Publikum und hängt noch an, dass der Flüchtlingsstrom die Menschen dazu bringe, „nach rechts oder links“ auszuweichen.

In 50 Jahren, da ist Waghubinger sicher, werde es nur noch graue Eichhörnchen in Deutschland geben, Einwanderer aus Übersee, die stärker und besser als die heimischen seien: „Wenn Sie dann noch ein rotes sehen, ist es ein graues mit Nussallergie!“ Und wer noch nicht wusste, warum die heiligen Bücher der großen Religionen so dick sind: „Wer eins endlich durch hat, holt keine zweite Meinung ein.“

Die Qual der Wahl bei der Wahl

Beim Wählen, da werde es ja auch immer schwieriger, bei den vielen Parteien. „Ich richte mich am liebsten nach der Mehrheit“, versichert der Künstler und meint, dass sei ja in der Geschichte gar nie so verkehrt gewesen. Zu blöd nur, dass er in der Wahlkabine nicht abschreiben kann. „Aber ich hab da einen Trick“, verrät er. Einfach so wählen, wie beim vorherigen Mal: „Da muss ich ja einen Grund gehabt haben.“

Zwischendurch glaubt Stefan Waghubinger immer mal wieder, seinen Kumpel zu hören, dem er großzügig erlaubt hat, seine Sachen zu transportieren: „Ich bestelle doch keinen Umzugsservice, wozu hat man denn Freunde!“ Wolfgang lässt sich aber Zeit, und damit ist auch noch reichlich Gelegenheit, aus scheinbarer Banalität grandios-trockene Pointen zu entwickeln. Bis Wolfgang doch endlich noch eintrifft. Dann ist der Abend zu Ende und eine Siegerländer Premiere mehr als gelungen.

