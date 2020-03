Jugendsozialarbeit hat keine Zeit. Das hat Dietmar Vitt, Geschäftsführer des katholischen Jugendwerks Förderband, am Dienstag im Jugendhilfeausschuss deutlich gemacht. Individuell beeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche haben Probleme, in den Beruf einzusteigen oder überhaupt einen Schulabschluss zu erreichen. „Da müssen wir schnell Unterstützungsangebote machen“, forderte Vitt beim Auftakt der Beratung über eine Fortschreibung des städtischen Kinder- und Jugendförderplans.

Das sind die Probleme:

Schulmüdigkeit: Bei einer Befragung innerhalb der Zielgruppe von Jugendsozialarbeit erwiesen sich „deutlich über zehn Prozent“ als Schulverweigerer, berichtete Jugendhilfeplaner Carsten Hermann – als Schulverweigerer gilt, wer mindestens einmal in der Woche unentschuldigt fehlt.

Sucht ist auch eine Folge von Überforderung und Überlastung. Der Weg zur Erkenntnisjugendparlament siegebn, ein Drogenproblem oder ein psychisches Problem zu haben, sei für die Betroffenen lang, sagte Dietmar Vitt, „da muss dann schnell Hilfe her, wenn junge Menschen sich entschieden haben, Hilfe anzunehmen.“ Aus seiner Sicht, so Vitt auf Nachfrage, seien die Beratungsstellen ausgelastet. Ebenso fehle es an Therapieplätzen. „Schade, dass die Online-Suchtberatung in Siegen nicht fortgeführt werden konnte“, bedauerte Lisa Bleckmann (Grüne).

Wohnen: Sie können nicht mehr zu Hause wohnen, scheitern aber bei der Wohnungssuche und bringen sich mit „Couchhopping“ bei Bekannten über die Runden. „Sie sind keine Traumkandidaten für Vermieter“, sagte Sarah Jost (Förderband). Die Forderung, auch für junge Menschen bezahlbaren Wohnraum in zentraler Lage zu schaffen, griff Günther Langer (UWG) auf: Da müsse die städtische KEG oder die Kreiswohnungsbaugesellschaft (KSG) tätig werden. „Private Investoren machen das nicht.“

Digitalisierung: Es sind „zu viele, die ein Smartphone bedienen, aber keine Bewerbung schreiben können“, berichtete Carsten Hermann -- die Gruppe der „Entkoppelten“ werde größer. „Da gibt es zu Hause keine Unterstützung, da fehlt auch die Technik“, erklärte Dietmar Vitt, „damit fehlen Möglichkeiten, die man zum Einstieg ins Berufsleben braucht.“

Siegen und Umland Mehr Beteiligung Das Jugendparlament fordert bessere Informationen für Jugendliche über ihre Beteiligungsmöglichkeiten. Kommunalpolitische Themen müssten für Jugendliche zugänglicher“ behandelt werden. Im Jugendhilfeausschuss wünschen sie sich nicht nur eine beratende Stimme, sondern einen Sitz mit vollem Stimmrecht.

Berufsberatung in der Schule hat 24 Prozent der Zielgruppe nicht erreicht. Ausschussvorsitzender Jens Kamieth (CDU) wunderte sich: „Kann man sich davor drücken?“ Carsten Hermann verwies auf Umgehungsmöglichkeiten, die gerade die großen Schulsysteme bieten. Dietmar Vitt nannte die erforderliche Eigeninitiative, die gerade denen fehlt, die die Unterstützung über die Information im Klassenverband hinaus brauchen. „Da könnte auch die Arbeitsagentur aktive unterwegs sein.“

