Mia und Ben stehen immer noch an der Spitzenposition auf der Liste der beliebtesten Vornamen.

Statistik In Siegen sind Mia und Ben 2019 die beliebtesten Vornamen

Siegen. Statistik des Siegener Standesamts: Die Zahl der Geburten steigt weiter – die der Sterbefälle auch. Einen Rückgang gab es bei den Eheschließungen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Siegen sind Mia und Ben 2019 die beliebtesten Vornamen

Nach dem Jahreswechsel wirft das Siegener Standesamt einen Blick auf das vergangene Jahr und die Zahlen der Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen im Jahr 2019. Bei den Vornamen gibt es wieder klare Gewinner, die nicht zum ersten Mal auf dem Treppchen stehen.

Im vergangen Jahr stieg die Zahl der Geburten weiter: Insgesamt kamen 2793 Kinder in Siegen zur Welt. Im Vorjahr 2018 waren es 2580 Kinder gewesen. Zudem wurden erneut mehr Jungen (1455) als Mädchen (1338) geboren.

Ben und Mia in Siegen auch 2018 schon am beliebtesten

Am häufigsten wählten die Siegenerinnen und Siegener im Jahr 2019 für die Neugeborenen die Vornamen Mia (29 Mal) und Ben (31 Mal). Diese führten auch schon im Vorjahr die Liste an. Weitere beliebte Vornamen waren bei den Mädchen auch Lina und Mila (beide 25 Mal) sowie Emma (23). Bei den Jungen schaffte es Paul (23) auf den zweiten Platz, diesem folgten in der Rangliste Anton (21) und Jonas (20).

Die Zahl der Eheschließungen sank im Vergleich zum Vorjahr: „Trauten“ sich 2018 noch 521 Paare, so zählte das Standesamt im Jahr 2019 nur 402 Eheschließungen. Davon gaben sich in 19 Fällen gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Zudem sank auch die Zahl der Anmeldungen von 600 auf 550.

Sterbefälle gab es im vergangenen Jahr 2330. Damit stieg die Zahl erneut leicht an: Im Jahr 2018 waren es 2260.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.