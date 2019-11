In Siegen führt DNA-Test nicht zum Mörder von Bianca Burbach

Siegen. Der DNA-Massentest in Grevenbroich weckt Erinnerungen an zwei Tötungsverbrechen im Siegerland.

In Grevenbroich hat die Polizei am Wochenende mit einem DNA-Massentest begonnen, um doch noch den Täter zu ermitteln, der 23 Jahre zuvor dort ein damals elfjähriges Mädchen ermordet hat. Mit einem ähnlichen Vorgehen hatte die Polizei in Siegen vor nunmehr genau drei Jahren die Suche nach dem Mörder von Bianca Burbach neu intensiviert: Die 32-jährige Studentin war am Abend des 24. April 2007 in der Tiergartenstraße in Höhe der Fußgängerüberführung zum Bahnhof vergewaltigt und getötet worden.

Hoffnung auf Gesetzesänderung

Die „Mordkommission Tiergarten“ bestehe nach wie vor, sagt Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum auf Anfrage dieser Zeitung: „Wir kriegen immer wieder noch Hinweise.“ Die 3800 Speichelproben, die 2016 im Rahmen der Reihenuntersuchung genommen wurden, führten nicht zur Ergreifung eines Täters: „Eine heiße Spur ist immer noch nicht da.“ Hoffnungen setzen die Strafverfolger auf eine geplante Änderung der Strafprozessordnung, die die Möglichkeiten zu Auswertung von DNA-Spuren erweitert. Wenn künftig – über Geschlecht und Abstammung hinaus – weitere Merkmale wie Alter, Haar- oder Augenfarbe analysiert werden dürfen, „könnte man neue Ermittlungsansätze generieren“, sagt Scharfenbaum.

Erinnerung an sechsjährige Elmedina

Von überregionalen Medien wird der Mord an dem Mädchen in Grevenbroich mit dem Mord an einen Mädchen im Raum Siegen in Verbindung gebracht. Die sechsjährige Elmedina war im Februar 1996 aus dem Kindergarten nicht nach Hause gekommen, eine Woche später war ihre Leiche bei Wahlbach gefunden worden. Festgenommen wurde ein Mann, der sich als Serientäter erwies. Er nahm sich im Januar 1997 in der Untersuchungshaft in Siegen das Leben, bevor der Prozess gegen ihn beginnen konnte..

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.