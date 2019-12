IHK-Präsident Felix Hensel, hier beim Jahresempfang 2019 im Februar, blickt optimistisch in die Zukunft

Wirtschaft IHK-Siegen will Handel und Nachwuchs fördern

Siegen-Wittgenstein. Die IHK Siegen will den regionalen Handel stärken und Nachwuchs- und Strukturprojekte fördern. Die Mitgliedsbeiträge bleiben stabil

„Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ist nicht nur verantwortungsvoll und ausgewogen gestaltet. Er bietet zugleich eine gute Grundlage, mit eigenen Projekten die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zielgenau zu unterstützen“, sagt IHK-Präsident Felix G. Hensel. „Wir setzen dabei weiterhin konsequent auf Beitragsstabilität.“

Die IHK-Siegen steht laut Hensel auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage. Mit der einstimmigen Verabschiedung des Zahlenwerkes habe die Vollversammlung der Kammer erhebliche Handlungs- und Gestaltungsspielräume für die Arbeit im kommenden Jahr eröffnet und zugleich ein deutliches Vertrauenssignal in die Arbeit der Geschäftsleitung und der Belegschaft gesetzt. Zuvor hatte der Vorsitzende des Finanzprüfungsausschusses, Rupprecht Kemper (Gebr. Kemper GmbH & Co. KG, Olpe), den Haushalt in die Vollversammlung eingebracht und dabei die wichtigsten Eckdaten erläutert.

494.000 Euro für strukturrelevante Projekte

Erträgen in Höhe von 9.4 Mio. € stehen um 18.700 € höhere Aufwände gegenüber. Insgesamt weist der Haushalt ein negatives Jahresergebnis von 337.700 € aus, das durch Rücklagenentnahme ausgeglichen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen von rund 9,12 Mio. € gerechnet, wovon der Großteil auf die IHK-Beiträge zurückgeht.

„Auf Basis der vorliegenden Daten der Finanzverwaltung und unter Beibehaltung des Hebesatzes von 0,25 % ergeben sich Erträge bei einem vorsichtigen Ansatz für das neue Haushaltsjahr in Höhe von 7,6 Mio. €“, erläutert Rupprecht Kemper. Hinzu kämen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Den Gesamterträgen stehen Aufwände von rund 9,26 Mio. € gegenüber. Bereits im Sommer hatte die IHK-Vollversammlung beschlossen, in den Jahren 2020 bis 2023 strukturrelevante Projekte mit einem Gesamtvolumen von weiteren 2 Mio. € umzusetzen. Mit dem jetzt beschlossenen Wirtschaftsplan für 2020 haben die Vollversammlungsmitglieder den ersten Teil in Höhe von 494.000 € dafür freigegeben.

Samstagsakademie der IHK Siegen wird fortgeführt

„Die zusätzlichen Mittel versetzen uns in die Lage, im kommenden Jahr nachhaltige Impulse in den Handlungsfeldern Fachkräfte, Internationalisierung, Strukturentwicklung zu setzen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener. Dazu gehöre etwa die Fortführung der Samstagsakademie, das Angebot von Promotionsstipendien für unternehmensnahe Dissertationen und die Förderung für Kindertagesstätten und Schulen.

Siegerland Die Samstagsakademie Mit der Samstagsakademie will die IHK Abiturienten an die Wirtschaft heranführen. An 18 Samstagen lernen die Teilnehmer regionale Unternehmen und wirtschaftliche Zusammenhänge kennen. Anmelden können sich Schüler ab der zehnten Klasse online mit ihrem Zeugnis, einem Motivationsschreiben und unter Angabe ihres Berufswunsches.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit der Entwicklung neuer Methoden und Inhalte der betrieblichen Ausbildung im Bereich der Digitalisierung. Unterstützung der IHK erfahren unter anderem das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Siegen und die Internationale Schule Südwestfalen in Olpe.

Außerdem soll der Handel gestärkt werden. „Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir 2020 erneut im Handel und weiten unsere Aktivitäten und Personalkapazitäten hier sogar aus. Dies umso mehr, als die Anzahl der Handelsunternehmen in den letzten zehn Jahren in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe von 6.100 auf 5.200 gesunken ist“, so Gräbener.

