Geisweid. Straßen NRW bringt auf der HTS in Siegen-Geisweid tonnenschwere Konstruktion millimetergenau in Position. Weitere Brücken sollen folgen.

Kurz vor 21 Uhr am Mittwochabend, 4. März, kamen die ersten Absperr-Lkw des Landesbetriebs Straßen NRW an, um die HTS zwischen den Anschlussstellen Geisweid und Buschhütten voll zu sperren. Grund: die Errichtung einer neuen Schilderbrücke auf Höhe des früheren Stahlwerkhochhauses in Geisweid. „Die alte Schilderbrücke war mittlerweile 30 Jahre alt und entsprach nicht mehr dem heutigen Stand der Technik“, sagte Bauleiter Christian Behle, Bauingenieur von Straßen NRW.

Ende der 1970er Jahre wurden die ersten HTS-Bauwerke fertiggestellt. 1982 erfolgte der Weiterbau von Weidenau Richtung Sieghütte und in der Gegenrichtung über Geisweid hinaus bis zu einer provisorischen Abfahrt vor Dillnhütten. Die alte Schilderbrücke demontieren die Fachleuten des Landesbetriebs bereits am 7. Juli vergangenen Jahres. Dieser Termin passte deshalb ausgesprochen gut, weil die HTS wegen Siegtal Pur ohnehin gesperrt war.

Schwertransport in Wartestellung vor der Siegener HTS

Im Anschluss gab es auf beiden Seiten – wo die Schilderbrücke gestanden hatte – auf mehreren hundert Metern eine einspurige Verkehrsführung, weil neue Stahl-Betonsockel gegossen werden musste. In den vergangenen Monaten baute dann eine Metallfirma aus Dillenburg die 24 Meter lange begehbare Brücke sowie die dazugehörigen Ständer.

Punktlandung gefragt: Ein Mitarbeiter hilft dem Kranführer, die Brücke exakt zu platzieren. Foto: Jürgen Schade

Für die Sperrung am Mittwochabend musste der Landesbetrieb zunächst einige Behörden informieren und Genehmigungen einholen. „Dazu gehörten neben der Stadt Siegen auch die Polizeibehörden, Rettungsdienste und Feuerwehren“, so Bau-Ingenieur Christian Behle. Nachdem die Sperrung stand, rollten ein Schwerlastkran sowie die Bautrupps an. Parallel kam aus Richtung Kreuztal der 24 Meter lange Schwertransport mit der Brücke an und blieb erst einmal in Wartestellung, bis die Ständerriegel mit jeweils acht Schrauben montiert waren. Diese Schrauben haben einen Durchmesser von drei Zentimetern und wurden anschließend noch verklebt.

Zentimeter um Zentimeter geht es auf der HTS in Siegen voran

Nun konnten die Transportgurte um die Brücke gelegt werden und der Schwerlastkran hob Zentimeter um Zentimeter die Brücke vom Schwertransporter herunter. Er legte die Brücke auf die Ständerriegel gelegt, jeweils 32 Schrauben dienten zur Befestigung. Nach vier Stunden waren diese Arbeiten abgeschlossen.

Zuletzt war noch die Montage der neuen Hinweis-Verkehrsschilder mit ihren speziell reflektierenden Folien an der Brücke vorgesehen. Diese Arbeiten mussten jedoch verschoben werden, weil bei der Konstruktion und Herstellung der eigentlichen Schilderbrücke ein Fehler passiert ist. Die Anbringung der Schilder soll nun später in diesem Jahr nachgeholt werden. In der Nacht zu Donnerstag waren die Arbeiten somit früher beendet als vorgesehen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant die Auswechselung fünf weiterer Schilderbrücken sowie zweiter „Kragarme-Schilder“ im Bereich der Rampe Weidenau. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund zwei Millionen Euro.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.