Hilchenbacher Push-Festival im Livestream: Zu Hause rocken

Hilchenbach. Viel besser als nichts: So hat das Push-Festival der Nachwuchsbands in Hilchenbach doch noch stattfinden können.

Keine Zuschauer vor Ort, aber in der Aula auf dem Hilchenbacher Schulberg wimmelt es am Samstag trotzdem von Menschen. Es ist nachmittags gegen 15.30 Uhr, noch mehr als zwei Stunden bis zum Start der 17. Auflage des Push-Festivals. „Aber ich werde doch langsam unruhig“, lächelt Heike Kühn vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt.

Sie ist maßgeblich verantwortlich, dass die jährliche Musik-Veranstaltung trotz aller Hindernisse doch noch stattfinden kann. Wenn auch „nur“ per Stream. Lange Zeit sah es eher schlecht aus, einmal wurde verschoben. Dann kam die Mitgliederversammlung des Push-Vereins im Sommer. „Wir machen es, aber nur, wenn alle mitziehen“, hat Heike Kühn damals gesagt und Rückendeckung bekommen. Aber wie? Einfach eine Kamera aufstellen und die Bilder ins Netz schicken? Genau das wollte die engagierte Frau aus dem Rathaus auf gar keinen Fall. Nachhaltig sollte es werden, mit einer ordentlichen Vorbereitung und Begleitung, mit Qualität.

Lustige Spiele in den Umbaupausen

Das bekamen die Zuschauer und -hörer dann am Samstagabend reichlich geboten, wie gewohnt mit regionalen Bands und einer Formation von weiter weg, dazu aber auch noch ein Rahmenprogramm, das die Pausen vernünftig füllen sollte. Dafür hatten die Moderatoren Simon Müller und Martha Wingen ein bisschen Unterhaltung vorbereitet, Bier-Yoga und einen „Scream“-Wettbewerb.

Dazu wurde auch bereits ein Interview mit Maik Weichert aufgezeichnet, Mitbegründer der Band „Heaven Shall Burn“, die regelmäßig in Wacken spielt und „für ihr soziales Engagement bekannt ist“, erklärt Heike Kühn. Das passe sehr gut zum Ansatz von Push, „weil wir ja auch eine bestimmte Message verbreiten wollen“. Sie ist spürbar begeistert über das starke Feedback, das von überall gekommen ist, nachdem die Ankündigung für das virtuelle Festival in der Welt war. Viele frühere Teilnehmer hätten die Musik zum Beruf gemacht, sich jetzt wieder gemeldet. Neben den Beiträgen der größeren Sponsoren seien viele kleine Spenden über den Aufruf im Internet eingegangen, die zeigten, wie sehr sich die Fans auf den Abend freuten und die Arbeit unterstützten wollen.

Push-Veteran sorgt fürs Streaming

Zu den „Veteranen“ gehört Julius Leuthold, Videodesigner und Veranstalter mit Wohnsitz in Berlin, der aber gleichzeitig Push-Mitglied „seit Kindertagen, ein Mitbegründer“ ist, wie er selbst stolz feststellt. Irgendwann wurde er von Heike Kühn auf die Möglichkeit eines Streamings angesprochen. „Und dann hat sie mich angerufen: ‚Ich habe das Geld, wie machen wir das?’“, grinst der junge Mann. Er hatte durchaus Zeit, ist mit seinem Job durch massive Absagen in ein tiefes Loch gefallen, hat sich also daran gesetzt, ein detailliertes Konzept auszuarbeiten.

Das sah am Ende ein aufwändiges Arbeiten mit drei Kameras vor, „was ich in dieser Form für musikalische Veranstaltungen kaum gesehen habe“, unterstreicht Leuthold die Qualität: „Ich hätte mir eine solche Bühne früher hier für mich gewünscht.“ Dabei hat er natürlich eng mit dem Kinder- und Jugendbüro zusammengearbeitet, sowie der regionalen Firma für Veranstaltungstechnik, die seit Jahren mit den Push-Leuten kooperiert. Wie da alle mitzögen, „bis aufs Blut arbeiten“, das hat ihn tief beeindruckt.

Fünf Bands waren im September angekündigt worden: Terra, AEries, Hear Olympia!, Kalt und Slab Strike. Eine Kölner Band fiel kurzfristig aus, „ein Kommunikationsproblem“, berichtet Heike Kühn. Dafür brachte Moderatorin und Gitarristin Martha Wingen kurzerhand ihre Aachener Kollegen von „Horizes“ mit - „und wir hatten doch wieder eine überregionale Band dabei“.

Die Metal WG im Zelt draußen vor der Tür

Die Bandmitglieder saßen eine Etage höher, jeder an einem festen Tisch, mit ausreichendem Abstand, um das strenge Hygienekonzept umzusetzen. Dazu gab es noch ein Zelt für eine „Metal-WG“: Push-Mitglieder, die es sich neben der Aula bequem machten, ohne diese betreten zu dürfen. Und die als Vorbild dienen konnten und sollten, wie die vielen Fans in der Region „und weltweit“ mit Freunden in kleinen Gruppen zu Hause mitrocken könnten, hoffte Heike Kühn.

Und die Musiker selbst? Das sei nun schon der zweite Auftritt für sie ohne Publikum, sagt einer von „Terra“. Toll sei das nicht und die Atmosphäre eine ganz andere als sonst. „Aber wenigstens macht überhaupt jemand etwas“, schiebt er dann direkt nach. Gar nicht spielen ist noch viel schlimmer. Dann lieber die Interaktion über das Netz. Fast fünf Stunden live, die auch nach wie vor bei Youtube abgerufen werden können. Am Sonntagmittag hatten das mehr als 1500 Menschen bereits getan.

