Hilchenbacher Grüne schlagen vor: Kita Hannes an die Sang

Auf der Suche nach einem weiteren innerstädtischen Kita-Standort für die dauerhafte Ansiedlung der Kita Hannes regen die Grünen an, das evangelische Gemeindezentrum an der Sang ins Blickfeld zu nehmen. „Die evangelische Kirche will das Gemeindezentrum bekanntlich aufgeben, um am Kirchplatz neu zu bauen.“ Damit werde das an das Bauhaus der 30er Jahre erinnernde Gebäude frei. Der Standort sei gut erreichbar, das Gebäude biete einen Veranstaltungssaal, Küche und eine Vielzahl von Räumlichkeiten. „Eigentlich ist schon alles da, um loszulegen.“ Auch ein potenzieller Investor aus dem Stadtgebiet habe sich gefunden, der sein Interesse an der Immobilie angemeldet habe.

Kirche war Erhalt zu teuer

Der Grünen-Sprecher regt in einem Schreiben an Bürgermeister Menzel an, die Stadt möge zeitnah mit der evangelischen Kirche als Gebäudeeigentümerin sowie dem möglichen Investor in Kontakt treten, um diese Standort-Option zu prüfen. „Es wäre schön, wenn die evangelische Gemeinde bei ihren Verkaufsgesprächen mit möglichen Interessenten das städtische Wohl und insbesondere die Zukunft der Kinder dieser Stadt mit berücksichtigen könnte.“

Die Kita Hannes wird zurzeit in einer Containeranlage an der Bruchstraße betrieben. Standort für einen Neubau sollte bisher ein städtisches Grundstück im Mühlenseifen sein, für das aber Alternativen gesucht werden – Eltern und Anwohner haben Bedenken. Die Kirche baut ihr Gemeindezentrum auf dem Kirchplatz neu. Bisher wurde erwartet, dass ein Investor das Gemeindehaus abreißt und mit Wohnungen neu bebaut. Erhalt und Sanierung waren der Kirche zu teuer.

