Hilchenbach: Winterdienst ist einsatzbereit

Hilchenbach. Notfalls wird es in Hilchenbach bei Schnee wieder Einbahnstraßen geben.

Der Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach ist vorbereitet: Auf 136 Kilometern Strecke leistet er den Winterdienst. In 15 Bezirken sind 18 eigene Mitarbeitern und zwei Auftragsunternehmen einsatzbereit. 210 Tonnen Streusalz sind in Silos am Mühlenweg, in Dahlbruch und Lützel gelagert. Durchschnittlich werden in Hilchenbach etwa 550 Tonnen Salz pro Saison verbraucht. Außerdem sind im gesamten Stadtgebiet 80 Streukästen mit Streusplitt aufgestellt, um im Notfall die Straßen griffig zu machen.

Je nach Wetterlage sind bei Winterdiensteinsätzen 10 Mitarbeiter damit beschäftigt, Gehwege und Straßen von Schnee und Eis freizuhalten. Der Einsatzleiter startet um 2.30 Uhr nachts mit der Streckenkontrolle und alarmiert seine Kollegen, so dass diese um 4 Uhr ihren Einsatz beginnen können. Wenn es erforderlich ist, werden nachmittags die Strecken nochmals abgefahren. Gefährliche und zugleich verkehrswichtige Straßen haben höchste Priorität.

Notfalls Einbahnstraßen

Baubetriebshofleiter Till Söhler (E-Mail t.soehler@hilchenbach.de , 02733/288-516 ) bittet darum, dass in allen Straßen möglichst nur auf einer Seite geparkt wird. Der Räumdienst wird dort, wo es erforderlich ist, den Schnee auch auf den Gehweg schieben. Sollte dies nicht ausreichen, wird die Stadt Hilchenbach außerdem diese Straßen als Einbahnstraßen ausschildern:

Unteres Marktfeld/Oberes Marktfeld: ab Parkdeck Gerberpark bergauf:

An der Sang von der Hilchenbacher Straße Richtung In der Hasselsbach;

Siedlung Fahrtrichtung links;

Bergstraße/Waldstraße in Dahlbruch : von der Bergstraße in Richtung Waldstraße;

St. Friedrichs-Weg/Stahlbergstraße im ehemaligen Ferienhausgebiet Müsen: vom St. Friedrichs-Weg in Richtung Stahlbergstraße;

Auf der Burg/In den Kämpen in Grund : von der Jung-Stilling Straße Richtung Auf der Burg und In den Kämpen.

Anlieger können Hilfe holen

Anlieger müssen Geh- und Radwege werktags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls oder nach Entstehen der Glätte frei machen, an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Wer Unterstützung braucht: Einige Helfer, insbesondere im Rahmen der Taschengeldbörse , stehen der städtischen Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement Gudrun Roth grundsätzlich zur Verfügung: ehrenamt@hilchenbach.de oder 02733/288-229.

