Hilchenbach: Was Wähler zur Stichwahl wissen müssen

Bei der Stichwahl in Menden am 27. September entscheidet sich, wer in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister der Stadt sein wird.

Hilchenbach. Bei der Kommunalwahl 2020 in Hilchenbach gab es keinen eindeutigen Sieger im Rennen um das Amt des Bürgermeisters – nun kommt es zur Stichwahl.

Am 27. September kommt es in Hilchenbach zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt

zur um das Antreten werden Kyrillos Kaioglidis und Edelgard Blümel .

und . Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Hilchenbach finden Sie hier.

In Hilchenbach entscheiden am Sonntag, 27. September, rund 12.300 Wahlberechtigte in der Stichwahl, wer in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister ihrer Stadt ist. Beim ersten Wahldurchgang am 13. September erreichte keiner der insgesamt fünf Bewerber die absolute Mehrheit.

Kyrillos Kaioglidis, der die Stabsstelle für Wirtschaftsförderung in der Hilchenbacher Stadtverwaltung leitet, oder Edelgard Blümel, Dezernentin für Schulen und Soziales in der Verwaltung der Nachbarstadt Kreuztal, sind die beiden einzigen Bewerber, die nun noch im Rennen sind.

Stichwahl: Nur 400 Stimmen fehlten

Kyrillos Kaioglidis hat bei der Wahl am 13. September 44,2 Prozent der Stimmen bekommen. Rund 400 Stimmen fehlten ihm zur absoluten Mehrheit, sodass die Stichwahl erforderlich wurde – übrigens die einzige im Kreis Siegen-Wittgenstein. Kaioglidis ist Einzelbewerber und parteilos, er wird von der SPD unterstützt.

Edelgard Blümel ging aus der Wahl am 13. September als zweite Siegerin hervor, sie bekam 35,2 Prozent der Stimmen. Die Stadträtin aus Kreuztal ist ebenfalls parteilos, sie wurde von CDU, UWG und FDP nominiert. Insgesamt hatten sich in Hilchenbach fünf Kandidaten um das Bürgermeisteramt beworben: vier aus Hilchenbach und nur zwei, nämlich von Grünen und Linken, die einer Partei angehören. Die Wahlbeteiligung lag am 13. September bei 60 Prozent.