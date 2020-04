Hilchenbach: Waldbrand auf 300 Quadratmetern

Mit Wasser und Schaum löschte die Feuerwehr einen Waldbrand in Hilchenbach

Hilchenbach. Um einen Waldbrand in Hilchenbach zu löschen, mussten 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr anrücken. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Hilchenbach rückten in der Nacht zu Sonntag zu einem Waldbrand aus. Gegen 0.47 Uhr waren einige Einheiten mit dem Einsatz „Wald 1“ alarmiert worden. Anwohner hatten Feuerschein in einem Waldgebiet am Ende der Straße „Am Herrnberg“ entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Kurz danach wurde das Einsatzstichwort auf „Wald 2“ erhöht.

Beim Eintreffen der Brandbekämpfer standen rund 300 Quadratmeter Waldfläche an einem Hang in Flammen. Mit Wasser und Schaum war das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Anschließend wurden Laub und Äste mit Haken umgegraben und mit ordentlich Wasser befeuchtet.

Während sich die Feuerwehr um die Brandbekämpfung kümmerte, nahm die Polizei mit mehreren Streifenwagen die Nahbereichsfahndung auf – insbesondere, weil es im Raum Hilchenbach in der Vergangenheit durch Brandstiftung zu zahlreichen Bränden gekommen war.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.