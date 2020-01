Hilchenbach. Die Cool Kids der Carl-Kraemer-Realschule in Hilchenbach sind eine von zehn Schülerbands, die am Coaching-Projekt von Gospelhouse teilnehmen.

Hilchenbach: Pop und Gospel für Schule und Kirche

Eine Schulband? „Hat’s immer schon gegeben“, weiß Musiklehrer Christof Mann. Die „Cool Kids“ an der Carl-Kraemer-Realschule wären da erst mal nichts Besonderes. So wenig wie „Expect The King“ an der Gesamtschule Eiserfeld. Oder „RescUdawn“. Oder die „Skyscrapers“. Ungewöhnlich ist nur, dass sie alle irgendwie zusammenhängen. Die Schulbands. Die Bands aus dem Umfeld des Rödgener Gemeindezentrums, des CVJM. Und dass sie einen gemeinsamen Sponsor haben: das Bundeslandwirtschaftsministerium. Lucas hat gerade die letzte E-Gitarre ausgepackt. Zusammen mit Bassverstärker und Notenständern ist die Ausrüstung auch der Cool Kids nun komplett.

Ein Geschenk, zwei Aufträge

1. Proben: Umsonst ist nichts. Die Kids haben sich zu regelmäßigem Proben verpflichtet. Im Rahmen des Nachmittags-Betreuungsangebotes ist das garantiert, an jedem Montagmittag. „Ich bin froh um jeden, der seinem Hobby frönen kann“, sagt Rektor Joachim Steinebach, „Mathe, Deutsch und Englisch habt ihr schließlich vormittags genug.“ Das Band-Projekt ist, wie alle AG-Angebote, offen für Anfänger. „Natürlich ist das schön, wenn man musikalisch ist“, sagt Schulleiter Steinebach. Lenya zum Beispiel singt, „ich habe vorher schon Trompete gespielt.“ Lucas ist schon ganz gut an der Gitarre. „Man lernt immer was dazu, nach ein paar Wochen funktioniert es dann.“

2. Auftreten: Fürs Lernen ist auch Leon Böhmer da. Der Dozent der Siegener Popmusikschule Eigenart ist einmal im Monat für anderthalb Stunden bei den Hilchenbachern und ebenso oft bei den anderen Bands. „Band Coaching“ heißt nämlich, dass die Jugendlichen bei ihm was lernen. Und, da erinnert Musiklehrer Christof Mann an die zweite Bedingung für das große Geschenk, „so viel wie möglich auftreten“.

Hintergrund

Die Kirche: Da kommt dann Dieter Viehöfer ins Spiel: Der Presbyter stellt die evangelische Kirchengemeinde Hilchenbach als Patin der Cool Kids vor. Die Gemeinde bessert die Kasse der Band auf. Und freut sich im Gegenzug auf neue Klänge im Kirchenschiff. Oder im neuen Gemeindezentrum, das Ende 2021 fertig sein soll: „Da werden wir auch noch andere Möglichkeiten für Proben und Auftritte haben.“ Also: Lilith am Bass, Saad am Schlagzeug, Jan am Keyboard zum Gesang von Julie, Amalia, Lenya und Michelle. Und nicht immer nur der Posaunenchor. „Wir wollen uns ein bisschen jünger ausrichten.“

Bei Gospelhouse und Pfarrer Christoph Otminghaus auf dem Rödgen ist die Idee zu dem Projekt ausgearbeitet worden. Workshops und die Gospel Church gibt es dort seit gut fünf Jahren. „Der Nachwuchs fehlt“, erklärt Christof Mann, der auch Vorsitzender von Gospelhouse ist. Gesangs-Nachwuchs ist in den letzten zwei Jahren im Soulteens-Projekt gefördert worden. Jetzt kommen die Bands dazu.

Die Regierung: Schulbands für die Kirchenmusik? Ja und nein, sagt Christof Mann. Ja, weil das Projekt unter dem Dach von Gospelhouse Siegen tatsächlich eine Lücke schließt, die die Kirche selbst geöffnet hat: „Sie hat das zu wenig gefördert“, sagt Mann und formuliert das Ziel, „dass in den nächsten zehn Jahren in den meisten Kirchen populäre Musik gespielt wird“. Und nein, weil der Geldgeber über den Kirchturm hinaus denkt: Für das Ministerium ist das Band-Coaching ein „beispielhaftes Projekt der ländlichen Entwicklung“, wie es in dem von Ministerin Julia Klöckner unterschriebenen Brief heißt.

Das „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“, abgekürzt: BULE, wolle „ländliche Regionen als Wohn-, Arbeits- und Lebensräume attraktiv gestalten, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen“. Dafür gibt es, auf drei Jahre verteilt, die rund 89.000 Euro, mit denen außer Coaching und Equipment auch ein mit Veranstaltungstechnik voll gepackter Anhänger beschafft worden ist. Denn die Bands sollen natürlich nicht nur in Kirchen spielen müssen. Für die, wie Christof Mann allerdings auch einräumt, „wir noch ein bisschen auf unser Repertoire schauen müssen“.

