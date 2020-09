Hilchenbach: Jugendliche Randalierer wohl auch Einbrecher

Zwei Jugendliche beschäftigen am Freitagabend die Polizei in Hilchenbach: Mehrfach stören die beiden massiv eine Musikveranstaltung, außerdem sind sie dringend verdächtig, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Hilchenbach. Zwei Jugendliche, die eine Musikveranstaltung in Hilchenbach mehrfach erheblich störten, sind vermutlich auch für einen Einbruch verantwortlich.

Zwei jugendliche Randalierer, die am Freitagabend mehrfach eine Musikveranstaltung störten, sind vermutlich auch für einen Einbruch am selben Abend verantwortlich. Gegen 18.20 Uhr meldete ein 37-jähriger Hilchenbacher einen solchen in seine Wohnung – der Mann war zuvor nur etwa eine Stunde außer Haus gewesen, die Täter hatte die Eingangstür in der Straße Markt eingedrückt.

Auf dem Weg zu diesem Einsatz mussten die Beamten der Wache Kreuztal zunächst zur Skater-Anlage in Hilchenbach fahren. Dort waren zwei alkoholisierte Jugendliche aufgefallen, die eine kleine Musikveranstaltung „erheblich störten“, wie im Polizeibericht steht. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden von den Beamten ermahnt und mussten das Gelände verlassen. „Die Ansage der Kollegen hielt allerdings nur fünf Minuten“, heißt es weiter. Nachdem die Beamten wieder zum Einsatz „Einbruch in Wohnungen“ gefahren waren, kamen die beiden zurück und störten weiter.

Hilchenbach: 16-jähriger Randalierer bedroht Mann mit Backstein

Die Veranstalter versuchten, die Störenfriede nun der erneut gerufenen Polizei zu übergeben. Dabei hob der 16-Jährige einen Backstein vom Boden auf und versuchte damit einen 28-jährigen zu schlagen. Die Beamten übergaben die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten und stellten dabei einen Schlagring und einen Nothammer aus einem Omnibus sicher.

Erst dann konnten die Polizisten den Einbruch aufnehmen. Was sich dabei herausstellte: Dem 37-Jährigen waren aus der Wohnung verschiedene Feuerzeuge – Sammlerstücke – gestohlen worden. Gerade diese Feuerzeuge hatten die beiden randalierenden Jugendlichen bei sich, so dass der Einbruch vermutlich schon aufgeklärt werden konnte.

