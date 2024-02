Hilchenbach: Jetzt werden die Linden auf dem Markt gefällt

Hilchenbach Lange hat die Hilchenbacher Politik darüber gestritten und dann doch zugestimmt. Nun werden die Bäume auf dem Marktplatz abgesägt.

Jetzt ist es so weit: Die Stadt Hilchenbach wird die ersten drei von vier Sommerlinden auf dem Marktplatz „kurzfristig“ fällen lassen – „als vorbereitende Maßnahme für die weitere Neugestaltung des Marktplatzes“. Betroffen sind die Bäume vor den Häusern 7 bis 11. „Die Fällung dient der Aufrechterhaltung beziehungsweise der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Die Parkplätze in diesem Bereich werden vorübergehend gesperrt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Mai soll mit den Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Marktplatzes begonnen werden. Zwischen Gerbergasse und Rathaus wird ein Veranstaltungsplatz, unter anderem auch für den Wochenmarkt, und ein Aufenthaltsbereich mit Wasserbecken, Plauschecke und Spielgerät angelegt. Dort werden auch neue Linden gepflanzt. Die Entscheidung, die vorhandenen Linden auf der Markt-Nordseite fällen zu lassen, war umstritten. Landschaftsarchitektin Doris Herrmann hatte darauf hingewiesen, dass die ungleich gewachsenen Bäume nicht die nächsten 50 Jahre überleben werden. Wenn die neuen Bäume mit größerem Abstand von den Häusern gepflanzt werden, könne eine Feuerwehrzufahrt von der Gerbergasse aus angelegt werden; auch Versorgungsfahrzeuge müssten dann nicht mitten über den Platz fahren. Die Politik ist dieser Argumentation im zweiten Anlauf schließlich gefolgt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland