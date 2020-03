Hilchenbach: Jens Schreiber zum Kantor ernannt

Hilchenbach. In Hilchenbach wurde Jens Schreiber von Superintendent Peter-Thomas Stuberg im Rahmen eines Gottesdienstes zum Kantor ernannt

Für seine außergewöhnlichen musikalischen Leistungen ist der Hilchenbacher Organist und Chorleiter Jens Schreiber zum Kantor ernannt worden. Die Ernennungsurkunde überreichte der Siegener Superintendent Peter-Thomas Stuberg dem 50-Jährigen am Sonntag im Namen der Evangelischen Kirche von Westfalen in einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Hilchenbach. Die Landeskirche verleihe den Kantorentitel nur an solche C-Kirchenmusiker, „die überragende Leistungen erbringen und sich in langjährigem Dienst besonders bewährt haben“, sagte Stuberg.

Hilchenbacher Ensemble gegründet

Jens Schreiber absolvierte schon im Alter von 15 Jahren die Ausbildung zum Kirchenmusiker bei den Kirchenmusikdirektoren Almuth Höfker und Ulrich Stötzel. 1996 wurde er Organist in Hilchenbach. Seit 2002 ist er Leiter des Kirchenchors der Gemeinde und trägt seit 2004 den Titel Musikdirektor. 2014 gründete er das Ensemble „Carpe Sonum“.

Der Hilchenbacher Pfarrer Herbert Scheckel würdigte Schreiber als „führenden, bestimmten, leidenschaftlichen“ Chorleiter und Dirigenten. „Du spinnst ein Netz aus Tönen und Beziehungen“, sagte Scheckel. Aus seinen Chorsängern hole Schreiber das Beste heraus und habe Visionen: „Große Werke legst du den Chorsängern vor – sodass jemand, der es vorher nie für möglich gehalten hätte, sich mitten in einem Oratorium wiederfindet.“

Anregung aus dem Chor

Vom Chor sei die Anregung gekommen, Jens Schreiber für die Ernennung zum Kantor vorzuschlagen. Geehrt werde Schreiber auch für sein Orgelspiel. Glückwünsche überbrachte auch Kirchenmusikdirektorin Ute Debus – zusammen mit einer goldenen Stimmgabel als Geschenk zur Ernennung. „Du berührst und bewegst mit deinen vielfältigen Begabungen sowohl aktiv die Menschen im Chor, als auch uns im Kirchenschiff mit“, sagte die Kreiskantorin und Leiterin der Kantorei Siegen.

Deutlich wurde diese Botschaft in Liedern des musikalischen Gottesdienstes. Der Kirchenchor und das Ensemble „Carpe Sonum“ brachten mit Werken wie dem „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel, „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter die Hilchenbacher Kirche stimmgewaltig zum Klingen. Begleitet wurden die Chöre von den Trompetern Giselher Pankratz und Arnim Pankratz sowie von Thilo Remmel an der Pauke, dirigiert von Jens Schreiber und Wolfgang Setzer.

