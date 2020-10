Hilchenbach: Gruseliges Escape-Game zu Halloween

In Hilchenbach lehrt der unheimliche Mönch die Teilnehmer des Escape-Rooms das Fürchten.

Hilchenbach. In Hilchenbach laden Werner Halft und Rainer Fränzen an Halloween zu einem Gruselabenteuer um den Fluch des Jung-Stilling.

Angst liegt über Hilchenbach! Zuerst verschwanden nur ein paar Haustiere, dann Menschen. Angsterfüllt wispert man von einem unheimlichen Mönch, der des Nachts durch die Straßen schleicht und Menschen raubt. Was geschieht hier? Und woher stammt das Gerücht, dass dies der Fluch des renommierten Arztes und Wissenschaftlers Johann Heinrich Jung-Stilling sei, der nun alle trifft? Die vielen Fragen weichen der Angst um das eigene Leben, als man plötzlich in einer dunklen Zelle erwacht.

Das ist die Szenerie des Spiels zum diesjährigen Halloween: Vom 26. bis 31. Oktober laden die Macher dieses Escape-Rooms auf das Gelände von „Butterfly – Faire Mode und Kunsthandwerk aus Nepal“ an der Bruchstraße 12 in Hilchenbach ein. Entführt und eingesperrt bleiben den Opfern (Teilnehmern) nur 45 Minuten, um dem unterirdischen Labyrinth zu entkommen. Beginn des schaurig-schönen Gruselerlebnisses der besonderen Art.

Federführend dabei ist das Team von Re-Doppelpunkt: Werner Halft und Rainer „Zipp“ Fränzen, die bereits mit dem mobilen Escape-Game „Das Vermächtnis des Ewigen Bergmanns“ gezeigt haben, wie man stimmungsvoll Spannung und Legenden aus Hilchenbach kombinieren kann. Im Hintergrund arbeitet man stetig daran, in der Alten Menage in Müsen eine feste Location für Escape-Räume zu schaffen.

Escape-Games unter Corona-Bedingungen

Um die Wartezeit bis zur Fertigstellung zu verkürzen, bietet Re-Doppelpunkt für das diesjährige Halloween-Fest an, Spiel, Spaß und Spannung in Einem zu erleben und herauszufinden, was es mit dem Fluch des Jung-Stilling auf sich hat!

Natürlich findet das Escape-Game unter allen notwendigen Corona-Hygienemaßnahmen statt, niemand wird wirklich gefährdet. So können sich drei bis sechs Personen aus maximal fünf Haushalten in das Labyrinth entführen lassen. Niemand wird real eingesperrt, es besteht keine echte Gefahr für Leib und Leben. Alle Bedrohungen sind lediglich spielerischer Natur.

Zwei Gruselstufen in Hilchenbach

11 bis 14 Uhr : Eine spannende Jagd auf versteckte Süßigkeiten im gruseligen Labyrinth für die Altersstufe 4 bis 12 Jahre in Begleitung von mindestens einer Aufsichtsperson. Kosten: 5 Euro pro Person.

15 bis 21 Uhr : Das aufregende Escape-Game um den (angeblichen) Fluch des Jung-Stilling für Spieler ab 10 Jahre. Bei jungen Gruppen (10 bis 15 Jahre) wird eine Aufsichtsperson empfohlen. Kosten: 10 Euro pro Person. Spielbeginn jeweils zur vollen Stunde

Voranmeldung entweder im Netz unter www.rescape-games.de oder per Whatsapp unter 01573 23 96 436.

