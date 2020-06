Hilchenbach: FDP möchte Natur-Trekking an der Ginsburg

An der Ginsburg in Hilchenbach könnten bald Natur-Trekkingplätze nach dem Vorbild der Eifelplattformen angelegt werden.

Hilchenbach. In Hilchenbach könnte es an der Ginsburg bald Zeltplattformen. Die FDP-Kreistagsfraktion schlägt außerdem einen Lern- und Erlebnispfad vor

Die FDP-Kreistagsfraktion schlägt die Anlegung von Natur-Trekkingplätzen entlang des Rothaarsteigs vor. Ein erster Standort könnte an der Ginsburg in Hilchenbach sein, die in diesem und nächstem Jahr zur barrierefreien Höhenburg mit Besucherpavillon ausgebaut wird. Für Ginsburg und Ginsberger Heide regt die FDP außerdem einen Lern- und Erlebnispfad an.

Immer mehr Wanderer suchten Plätze für das sogenannte Natur-Trekking, berichtet die FDP, also für Wandern mit Rucksack und Zelten mitten in der Natur. Eine „Rothaar-Plattform“ – entsprechend den „Eifel-Plattformen“ am Eifelsteig – könnte ein Angebot sein: „Versteckt im Wald liegen diese Naturlagerplätze, geschützt und trocken auf einem Holzpodest. Die genauen Geo-Daten erhalten nur Trekking-Freunde, die den Platz beim Naturpark anfragen.“ Auf den Zeltplattformen können jeweils zwei Zelte an eingelassene Ösen verankert werden. Ergänzt werden sie durch eine Sitz- und Essgelegenheit und Bio-Toiletten. „Wir sehen hier endlich eine greifbare Lösung, um Zelten und naturnahes Erleben entlang des Rothaarsteigs möglich zu machen“.

Waldplattformen in Hilchenbach wie am Eifelsteig

Zwischen 4000 und 5000 Euro kosten die Waldplattformen. Eine Bio-Toilette sei für etwa 2500 Euro zu haben. Rund um die Ginsburg könne die Idee des Eifelsteigs abgewandelt werden. Im Schatten der Höhenburg könnten die „Rothaarsteig-Plattformen“ an öffentlich bekannten Plätzen aufgestellt und die Toilettenanlagen des neuen Besucherzentrums mitbenutzt werden. Die Natur-Trekkingplätze seien auch Teil des Plans des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge: „Das ist ein tolles Signal, aber wir wünschen uns jetzt Tempo bei der Umsetzung“, fordert die FDP. Für das Planungsvorhaben rund um die Ginsburg wäre die Umsetzung einfach, da in dem neu geplanten Besucherzentrum auch WC-Anlagen vorgesehen sind.

