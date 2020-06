Hilchenbach: Fahrer verliert Stromaggregat vom Anhänger

Ein Stromaggregat rutschte am Samstag in Hilchenbach in einen Graben.

Grund. In Hilchenbach kippte ein zentnerschweres Stromaggregat von einem Anhänger in einen Graben, weil der Fahrer es nicht richtig gesichert hatte

In Hilchenbach ist am Samstag ein mehrere Zentner schweres, uraltes Stromaggregat auf der B 508 zwischen der Kronprinzeneiche und dem Zollposten von einem Anhänger in einem Graben gestürzt.

Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Anhänger in Fahrtrichtung Grund unterwegs. Das zentnerschwere Aggregat hatte er lediglich mit einer fünf Millimeter dünnen Kordel auf einer Holzpalette befestigt. Der Fahrer war in einer Rechtskurve zu schnell unterwegs, so dass der Anhänger ins Schleudern geriet. Das Stromaggregat durchbrach daraufhin die Seitenwand und landete in einem Graben.

Hilchenbacher Feuerwehr entfernt kontaminierte Erde

Dabei lief Öl aus und die Feuerwehr aus Hilchenbach-Grund musste anrücken. Die Feuerwehrmänner schaufelten die kontaminierte Erde aus dem Graben. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung zu.

