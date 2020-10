Herzinsuffizienz: Siegener Herztag 2020 geht ins Internet

Siegen. Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Der Siegener Herztag will aufklären – diesmal als Online-Veranstaltung.

Der Siegener Herztag findet trotz der Corona-Pandemie statt – diesmal allerdings als Online-Veranstaltung am Samstag, 24. Oktober. „Das St. Marien-Krankenhaus Siegen möchte gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung, der AOK Nord-West und ausgewiesenen Experten über die Prävention, Diagnostik und Therapie der koronaren Herzerkrankung und des Herzinfarktes informieren und sensibilisieren“, heißt es dazu in der Ankündigung.

„Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, ist eine ernstzunehmende Krankheit des Herzens und gilt als eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland“, ist der Hintergrund erläutert. Aufgrund einer Schwächung des Herzmuskels sei die Leistungsfähigkeit des Herzens eingeschränkt, weshalb es nicht mehr in der Lage sei, den Körper ausreichend mit Blut und damit Sauerstoff zu versorgen. Um darüber zu informieren, veranstaltet die Deutsche Herzstiftung die diesjährigen bundesweiten Herzwochen unter dem Motto „Das schwache Herz“.

Herzinsuffizienz: Format und Programm des Siegener Herztags 2020

Das St. Marien-Krankenhaus widmet dieser Problematik schon seit Langem Aktionstage. „Seit fast 30 Jahren informieren wir jedes Jahr in der Siegerlandhalle zu diesen und anderen Themen. Leider lässt es das aktuelle Infektionsgeschehen eine Präsenzveranstaltung nicht zu, weshalb wir auf ein virtuelles Format umschwenken mussten“, erklärt Prof. Michael Buerke, Chefarzt der Kardiologie im St. Marien-Krankenhaus Siegen.

Mehr Männer betroffen Das Herz pumpt im Laufe eines 75 Jahre dauernden Menschenlebens etwa 180 Millionen Liter Blut durch den Körper. Jedes Jahr erkranken nach Angaben des St. Marien-Krankenhauses etwa 320 von 100.000 Deutschen an Herzschwäche. Männer sind etwa anderthalbmal so oft betroffen wie Frauen. Herzinsuffizienz entsteht meist, weil die Herzkranzgefäße verkalken.

So findet der Herztag am 24. Oktober ab 9 Uhr komplett digital statt. Die Zuschauer können Vorträge herunterladen oder im Livestream aktiv am Programm teilnehmen. Insgesamt sechs Vorträge sind dort als Video-Stream hinterlegt und können auch in den Folgetagen abgerufen werden. Es gibt ferner die Möglichkeit, die Präsentationen als Transkripte herunterzuladen. Der Livestream am Herztag geht um 9 Uhr online und wird ebenfalls später in der Mediathek zur Verfügung gestellt.

Siegen: Das Potenzial eines Online-Herztags

„Insgesamt hoffen wir, dass wir durch das neue Angebot auch Personen erreichen können, für die – auch ohne Corona – ein Besuch des Herztags mit einem zu großen Aufwand verbunden ist und die die für sie relevanten Informationen ohnehin lieber online abrufen“, sagt Organisator Dr. Christian Stoffers, Pressesprecher der Mariengesellschaft. Er geht daher von einem Besucherplus beim Herztag aus, wenngleich er sich nach eigenem Bekunden schon darauf freut, „im kommenden Jahr wieder das gewohnte Format einer Präsenzveranstaltung – ergänzt um eine virtuelle Komponente – anbieten zu können“.

Die Website des Herztags der Herzstiftung – herztag2020.de – wird bereits am Vorabend des 24. Oktobers freigeschaltet und steht ab dann zur Verfügung.

