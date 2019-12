Siegen. Warten auf den Stadtbad-Bau in Weidenau: Der Verkauf des Löhrtorbads wurde vertagt. Jetzt wird noch einmal am Zeitplan gefeilt.

Hallenbad Löhrtor: Siegener Rat bremst Verkauf an Uni

Die Universität Siegen will das Löhrtorbad so bald wie möglich haben, die Stadt will es so lange wie möglich behalten. Um sich auf einen Termin zu einigen, werden Stadt und Uni nun noch einmal miteinander sprechen müssen. Der 31. Dezember 2023 stieß jedenfalls jetzt im Rat auf Widerspruch: In der nicht öffentlichen Sitzung des Rats meldeten vor allem Grüne, UWG und Linke Beratungsbedarf an, sodass Bürgermeister Steffen Mues die Vorlage der Verwaltung zurückzog.

Standort für die Fakultät II

Seit 2016 zeichnet sich ab, dass die Stadt Siegen das in den 1970er Jahren errichtete Stadtbad aufgeben und nur noch die Hallenbäder in Weidenau und Eiserfeld weiterbetreiben wird. Fast zur gleichen Zeit konkretisierten sich die Pläne der Hochschule, auf die Wirtschaftswissenschaften am Campus Unteres Schloss zwei weitere Fakultäten in die Innenstadt folgen zu lassen.

Dabei gewann die Löhrtor-Immobilie im Laufe der Zeit besondere Bedeutung, nachdem sich Schloss-nähere Überlegungen am Obergraben zerschlagen hatten: Sie ist das größte Grundstück auf dem künftigen Campus Unteres Schloss Süd, der sich im Bereich Häutebachweg/Löhrtor erstrecken soll und hauptsächlich für die Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) vorgesehen ist. Größer ist das Bebauungsplangebiet Vordere Friedrichstraße (Campus Unteres Schloss Nord) für die Philosophische Fakultät. Bauherr ist – landesweit wohl erstmalig – die Uni selbst, die dafür drei Gesellschaften (Campus Unteres Schloss Süd GmbH & Co KG, Campus Unteres Schloss Nord GmbH & Co KG, Campus Unteres Schloss Verwaltungs GmbH) gegründet hat, und nicht der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb.

Im „Idealfall“, so Stadtbaurat Henrik Schumann über den Wunsch aus dem Rat, soll das Löhrtorbad so lange in Betrieb bleiben, bis Modernisierung und Erweiterung des Weidenauer Stadtbads abgeschlossen sind. Erst vor wenigen Wochen hatte der Rat das Bauprogramm für den Anbau beschlossen und die Idee von Abriss und Neubau aufgegeben. „Wir sind noch ganz am Anfang des Prozesses“, sagt Schumann im Gespräch mit dieser Zeitung. Einen Bauzeitenplan für Weidenau gibt es noch nicht, allenfalls Schätzungen. „Wir sollten das in den nächsten vier bis fünf Jahren hinkriegen“, sagt Stadtbaurat Schumann, Das wäre dann frühestens Ende 2023, sonst 2024.

Sanierungsfälle bei Stadt und Uni

Henrik Schumann weist allerdings auch darauf hin, dass die Idee von „Wunschdenken“ geleitet ist: „Wir wissen nicht, ob wir das Bad so lange offen halten können.“ Das Hallenbad am Löhrtor gilt schon seit einigen Jahren als derart sanierungsreif, dass die Baufachleute den Komplettausfall der Technik jederzeit erwarten. Abgesehen davon sitzt auch der Uni die Zeit im Nacken: Ihr fehlen Räume, und auf dem Haardter Berg hat sie mit den Campus Paul Bonatz und Hölderlin zwei Sanierungsfälle, die sie sich durch den Umzug vom Hals schaffen könnte.

