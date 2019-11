Gymnasium Stift Keppel

Homepage: www.stiftkeppel.de/schule



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Dr. Jochen Dietrich

Zahl der Schüler: 648 Schüler

Zahl der Lehrer und Referendare: 53/5

Zahl der Klassen in der Sek I: 16

Beginn: 7.50 Uhr

Ende letzte Stunde: 12.55 Uhr

Stundenlänge: Doppelstunden (90 Minuten) = weniger Fächer am Vormittag, leichtere Schultaschen

Nachmittagsunterricht: kein verpflichtender Nachmittagsunterricht in Jahrgangsstufen 5 bis 9

Betreuung täglich bis 15 Uhr: Hausaufgabenbetreuung (ab 13 Uhr), Schülerbücherei (ab 10.30 Uhr) mit Silentiumraum und 10 Internetarbeitsplätzen

Angebote und Schwerpunkte

Schwerpunkte ab Klasse 5: Musikklasse 5-7 mit eigener Musikschule; Zertifikat Musik+ in drei Leistungsstufen; Chor, Orchester, Ensemble „Blechreiz“, Schulbands und weitere Ensembles; Kooperation mit dem Gebrüder-Busch-Kreis und gemeinsame Veranstaltungen

Fremdsprachen: Englisch (ab Kl. 5), Französisch/Latein (ab Kl. 6) , Differenzierung Jahrgangsstufe 8: Spanisch, EF: Italienisch

Differenzierungsbereich: Junior-Ingenieur-Akademie, Spanisch, Informatik, Erdkunde o. Politik bilingual, Musik

Individuelle Förderung: Lerncoaching in der Sekundarstufe I durch sechs ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, „Schüler helfen Schülern“; Übungs- und Förderstunden in den Kernfächern, Binnendifferenzierung im Unterricht; LRS Diagnostik und Förderung in 5 und 6; vielfältige Begabtenförderung (z.B. in MINT, Musik, Sport), u.a. Mintoring SI, Mint on Tour, Wettbewerbe wie Känguru, Chemie-Olympiade etc.; G8 in G9 möglich, Angleichungskurse für die Quereinsteiger in der gymnasialen Oberstufe; Vorbereitungskurse Sprachzertifikate Delf und Cambridge;AG-Programm nach Unterrichtsende, u.a. Science Show AG, Band, Ensembles und Chöre, Sport, Tanz, Rechtskunde, Tastschreiben, kreatives Schreiben, Kunst

Sportarten (Sport als 4. Abiturfach möglich): u. a. Fußball, Volleyball, Badminton, Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Bewegungsgestaltung (Tanzen), Basketball, Fechten, „Blindenfußball“; erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen in Fußball, Schwimmen u.a.

Verpflegungsangebot: Cafeteria (täglich von 9.20 bis 13.45 Uhr mit warmem Mittagessen und Snacks)

Schüleraustausch und Auslandskooperationen: Frankreich (Steenvoorde), Kirgistan (Bishkek), Portugal (Caldas de Rainha), Individualaustausch in der Jg. EF mit dem Lycée Chateaubriand (Rennes)



Besondere Projekte/Angebote

Medienbildung entlang der Schullaufbahn: ITG als Fach in Jahrgangsstufe 6; Peer-Education bei Internet/Handy/social media durch Medienscouts in Jahrgangsstufe 5u.6; Digi-Camp zu Medien und Gesundheit in Jahrgangsstufe 8; Fach Mathe/Info in Jahrgangsstufe 9 u.10; Informatik Grund- u. Leistungskurse in Sek II

Junior Ingenieur Akademie (Mittelstufe) und Projektkurse (Oberstufe): Mobilität im Zeichen der Energiewende: Selbstbau eines Karts (2017), einer Windkraftanlage (2019), einer E-Bike-Ladestation (2020), …

Eingetragene Schülergenossenschaft „Keppels Früchtchen“: Pflanzung Obstwiese, Produktion von Säften u. Gelees, Betrieb des Schulladens

Weitere Nachhaltigkeits-Projekte: Umwelt-AG der SV, Schulgruppe Plant-for-the-Planet, mehrtägiges Waldpraktikum Jahrgangsstufe 8, jährliche Landschaftpflege Loher Tal; preisgekrönter Naturlehrgarten, Mitarbeit im Netzwerk „Schulen der Zukunft“

Generationsprojekt „Keppels Zukunfts-Stifter“: IT-Support von Schülern für Senioren; Senioren in der HA-Betreuung und bei den Früchtchen; „Bürgermeister-Seminar“ zu Konto, Steuer, Versicherung u.a. Aspekten des Erwachsenwerdens

Schülerpatenprogramm (MOMOs) für die Klassen 5 und 6

Skilehrfahrt

Science Show AG mit Wissenschaftsbühnenshow

Bilingualer Unterricht in der Differenzierung der Jahrgangsstufen 8 und 9 und in der Sekundarstufe II

Schulsanitätsdienst und gemeinnützige „Dienst“-Projekte im Duke-Programm

Was noch?

Zertifizierter MINT-Schwerpunkt – einzige MINT-EC Schule im Kreis Siegen-Wittgenstein; MINT-EC Zertifikat; Flächendeckender Ausbau schulisches WLAN, aktuelles Medienkonzept, in allen Fach- und Klassenräumen Medienausstattung/Whiteboards; Partnerschule des DLR Zentrums Köln

Seit 2013 Vergabe des Duke of Edinburgh‘s International Award: Herausforderungen annehmen, Talente entwickeln, der Gemeinschaft dienen

Absolventenstipendium für 2 Abiturienten jährlich

Breit ausgebautes Beratungskonzept: Laufbahnplanung, Medien, Handy- und Internetnutzung, Anti-Mobbing, Lebenskrisen, Lernschwierigkeiten. Berufswahlberatung mit zahlreichen Partnern: Uni Siegen, Agentur für Arbeit, lokale Unternehmen, Berufs-Info-Börse, StuBo-Büro, Berufspraktikum im Ausland

Weitere Kooperationen: Stadt Hilchenbach, MGK Siegen; Klimabildungsstätte Hilchenbach; gemeinsame Schülerprojekte mit der Schule am Sonnenhang, Netphen; Aufbau der Partnerschule in Thiruchirappalli, Indien mit ConAct Siegen e.V.