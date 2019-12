Die Schülervertreter des Gymnasiums Wilnsdorf Linda Kalcher, Sophia Hartmann (v.l.), Hovik Shahnazaryan (2.v.r.) und die Schülersprecher Lukas von der Heide (3.v.l.) und Massi Amin-Manan (3.v.r.) stellten beim gemeinsamen Treffen mit Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler und Klimaschutzmanagerin Mareike Oertel (r.) das Projekt „GyWi goes Green“ vor.

Wilnsdorf. Schüler des Gymnasiums Winsdorf haben mit der Bürgermeisterin über den Klimaschutz geredet. Ihr Wunsch: Eine Photovoltaikanlage für ihre Schule.

Gymnasiasten aus Wilnsdorf beim Klimaschutz ganz vorn

Der Klimaschutz ist eines der wichtigen Themen des 21. Jahrhunderts und insbesondere bei der Jugend durch Bewegungen wie „Fridays for Future“ in aller Munde. Auch die Schüler des Gymnasiums Wilnsdorf haben für den Klimaschutz eine Initiative ins Leben gerufen, mit der sie für weniger Müll und mehr Nachhaltigkeit an der Schule sorgen wollen. Dieses Projekt stellte die Schülervertretung kürzlich im Rathaus Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler vor.

Energieverbrauch senken

Im Beisein von Klimaschutzmanagerin Mareike Oertel und Michael Ginsberg aus dem Fachdienst Schule bot die Gesprächsrunde die Gelegenheit, sich über Klimaschutzmaßnahmen am Gymnasium auszutauschen. Die Gemeinde habe ein besonderes Interesse an den Klimaschutzaktivitäten der Schulen, so die Bürgermeisterin.

Die Gemeindeverwaltung arbeite daran, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wie z.B. mit der Förderung von E-Mobilität oder Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs in kommunalen Einrichtungen. „Beim Klimaschutz kann man schon durch kleine Veränderungen viel erreichen“, betonte Schuppler.

Wunsch nach eigener Photovoltaikanlage

Schon von den Jüngsten der Schule werde der Wunsch geäußert, etwas für die Umwelt zu tun, wusste Schülersprecher Lukas von der Heide zu berichten, „daher möchten wir lokal versuchen, etwas im Sinne des Klimaschutzes zu verändern.“ Im Zuge des Projektes „GyWi goes Green“ konnten schon einige Optimierungen hinsichtlich Nachhaltigkeit erzielt werden, erklärte der Oberstufenschüler. So werden beispielsweise die Coffee-to-go-Becher abgeschafft und durch wiederverwendbare Keramikbecher ersetzt.

Beim Treffen mit der Bürgermeisterin stand aber ein größeres Projekt im Vordergrund: Die Schülervertretung wünscht sich im Namen der gesamten Schülerschaft eine Photovoltaikanlage auf den Dächern des Gymnasiums, um emissionsarm Strom zu gewinnen. Bürgermeisterin Christa Schuppler zeigte sich diesem Vorhaben gegenüber sehr aufgeschlossen. Bei Dachsanierungen oder Neubauten der öffentlichen Hand werde immer geprüft, ob die Installation einer Photovoltaikanlage möglich sei, erklärte die Bürgermeisterin.

