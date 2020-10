Gütersloh: Mann (19) aus Siegen attackiert Polizisten

Die Polizei in Gütersloh nimmt den Mann aus Siegen in Gewahrsam. (Symbolbild)

Gütersloh/Siegen. Ein 19 Jahre alter und blutender Mann aus Siegen stiehlt und greift Polizisten und Rettungspersonal in Gütersloh an.

Wie die Beamten am Mittwoch, 21. Oktober, mitteilen, meldeten Zeugen der Polizei in Gütersloh am Dienstagabend, 20. Oktober, einen randalierenden Mann.

Vor Ort trafen die Ordnungshüter auf den äußerst aggressiven, stark alkoholisierten und überhaupt nicht kooperativen 19-Jährigen aus Siegen. Da der Mann zuvor schon ohne sein Hab und Gut nach einem Ladendiebstahl geflüchtet war, hatte er keine Ausweispapiere bei sich.

Der Ausweis des Mannes lag bereits samt seines zurückgelassenen Rucksacks sichergestellt auf der Polizeidienststelle in Gütersloh.

Siegener sträubt sich gegen Hilfe

Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Da er eine blutende Wunde im Gesicht hatte, wurde zunächst ein Rettungswagen angefordert.

Auf dem Weg ins Krankenhaus versuchte der 19-Jährige Mann aus Siegen, die Beamten zu bespucken, beleidigte sie fortwährend und sträubte sich gegen jegliche Hilfeleistung. Nachdem seine Wunde im Krankenhaus behandelt worden war, kam er in Polizeigewahrsam in Gütersloh.

Dort verbrachte er die Nacht bis zur erfolgten Ausnüchterung. Gegen den 19-jährigen Siegener wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, Widerstands und Beleidigung eingeleitet.

